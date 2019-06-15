ماورو إيكاردي يستعد لتوجيه ضربة قوية لإنتر ميلان

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي يخطط لتوجيه ضربة قاصمة إلى ناديه إنتر ميلان.

وأشارت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية، إلى أن إيكاردي يسعى لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، لفسخ عقده مع إنتر ميلان والرحيل مجانًا عن النادي.

وتابعت بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت: ”سيقوم إيكاردي بتقديم شكوى إلى لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لفسخ عقده مع إنتر ميلان، نتيجة ما تعرض له اللاعب من بعض الوقائع التي تؤكد، حسب قوله، أنه يواجه معاملة سيئة داخل النادي“.

وأردفت بقولها: ”يأتي على رأس قائمة تلك الوقائع، سحب شارة القيادة من إيكاردي، وعدم استدعائه لمباراة لاتسيو يوم 31 مارس الماضي، والعزلة التي يعاني منها داخل غرفة ملابس الفريق، إضافة إلى تعنت مسؤولي النادي في مفاوضات تجديد عقده رفقة النيراتزوري“.

ووصفت الصحيفة محاولات إيكاردي لفسخ عقده مع إنتر ميلان والرحيل مجانًا عن النادي بأنها ستكون ”ضربة قوية“ للنادي، حال نجاحه في مسعاه، لأن إدارة الإنتر تعوّل كثيرًا على مقابل بيع إيكاردي في تمويل صفقتي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبوسني إدين دزيكو، مهاجم روما الإيطالي.

وكانت تقارير قد أكدت أن المدرب الجديد لإنتر ميلان أنطونيو كونتي لا يرغب في بقاء إيكاردي رفقة الفريق، ولا يضعه ضمن خططه المستقبلية.