أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: حسابات نيمار تطغى على نادي برشلونة.. وريال مدريد ينسحب من صفقة بوغبا

سيطر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على عناوين الصحافة الأوروبية والعالمية، اليوم السبت، في ظل استمرار محاولات نادي برشلونة الإسباني لاستعادة نجمه السابق بعد عامين من رحيله.

حسابات نيمار

وتسيطر الحسابات المعقدة على ”العملية نيمار“، مع رغبة باريس سان جيرمان في عدم خسارة الكثير من الأموال في صفقة بيعه، بعد أن اشتراه بـ222 مليون يورو، في حين يرفض مسؤولو برشلونة المبالغة في مقابل استعادة النجم البرازيلي إلى صفوف البلوغرانا.

ووضعت صحيفة ”صن“ البريطانية 3 سيناريوهات أمام إدارة برشلونة لاستعادة نجمها السابق من أجل تخفيض سعر صفقة اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا.

الحسبة الأولى: يدفع برشلونة 90 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 100 مليون يورو، لإدارة سان جيرمان، إضافة إلى المبادلة مع (عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو)، و(إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي) مقابل الحصول على نيمار.

الحسبة الثانية: يدفع برشلونة 130 مليون إسترليني أي ما يعادل 145,5 مليون يورو، ومبادلة عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو مع نيمار.

الحسبة الثالثة: يدفع برشلونة 45 مليون إسترليني، أي 50 مليون يورو، ومبادلة نيمار مع عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو.

يوفنتوس ودي ليخت

قالت شبكة ”سكاي إيطاليا“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي اقترب بشدة من حسم صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام.

وأشارت إلى أن يوفنتوس حسم الأمور المالية مع أياكس، حيث سيحصل النادي الهولندي على 70 مليون يورو مقابل بيع دي ليخت، بينما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو، ما يجعله ثاني أكثر لاعب حصولًا على راتب سنوي بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي يحصل على 30 مليون يورو.

وقال أشرف بن عياد، مراسل قنوات ”بي إن سبورتس“ في برشلونة، إن النادي الكتالوني انسحب من صفقة التعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي.

وغرَّد بن عياد عبر ”تويتر“:“انتهت الحكاية.. برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت“.

وكان دي ليخت قريبًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن يبدو أن مسؤولي يوفنتوس حسموا الموقف تمامًا لصالحهم، في ظل العرض المالي المغري، والعلاقات الوثيقة للغاية التي تجمعهم مع مينو رايولا، مدير أعمال دي ليخت.

وانتشر مقطع فيديو لرونالدو، وهو يحاول إقناع دي ليخت بالانضمام إلى يوفنتوس، بعد فوز البرتغال 1/0 على هولندا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وشارك دي ليخت في 55 مباراة موسم 2018/2019 مع أياكس، بواقع 4848 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4 أخرى.

ريال مدريد ينسحب من صفقة بوغبا

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن نادي ريال مدريد انسحب من صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن مسؤولي الريال يشعرون أنهم لن يستطيعوا الوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بعد أن وصلت قيمة الصفقات التي أبرمها النادي إلى ما يزيد على 300 مليون يورو.

ولم يغادر ريال مدريد سوى لاعب الوسط ماركوس لورينتي، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو، بينما لا يزال عدد آخر من النجوم ينتظر الرحيل، وعلى رأسهم الكولومبي خاميس رودريغيز، والويلزي غاريث بيل، الذي يمثل صداعًا في رأس إدارة النادي الملكي لرفضه الرحيل عن مدريد.

وأكدت ماركا أن نادي يوفنتوس هو الوحيد الذي لا يزال في سباق بوغبا، حيث يبدو قريبًا من استعادة لاعبه السابق، بعد 3 مواسم قضاها في ”أولد ترافورد“.

الطيور العائدة

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس إمكانية استعادة نجمه السابق فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، إلى صفوفه مرة أخرى في الموسم المقبل.

وأشار موقع ”ليفربول إيكو“ إلى أن مسؤولي الريدز يدرسون بالفعل التقدّم بعرض لنادي برشلونة، لضم كوتينيو، بعد 18 شهرًا من رحيله عن ”أنفيلد“ إلى برشلونة، مقابل 160 مليون يورو.

وأكد الموقع أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لا يمانع في عودة كوتينيو إلى صفوف الريدز، خاصة أن النادي لم يستطع تعويض الفراغ الذي تركه النجم البرازيلي في مركز صانع الألعاب.

ووضع نادي برشلونة كوتينيو على قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة ”كامب نو“ في الموسم المقبل، في ظل تراجع مستواه، وفقدان الثقة بينه وبين جماهير البلوغرانا، إضافة إلى ”العودة المحتملة“ لمواطنه نيمار دا سيلفا، إلى البارسا، مما سيضعف فرص مشاركته أساسيًا.

وارتبط كوتينيو بالانتقال إلى عدد من الأندية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن دخول ليفربول في سباق ضم اللاعب سيكون تحولًا مهمًا للغاية.

وتوّج ليفربول بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ويسعى بقوة إلى التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، بعد غياب منذ العام 1990.

ويشهد سوق الانتقالات الصيفية الجارية مفاوضات لعودة نيمار إلى برشلونة، والفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، كما عاد ماتس هوميلز، مدافع بايرن ميونخ الألماني إلى ناديه السابق بروسيا دورتموند رسميًا، ويعتبر كوتينيو آخر اللاعبين المرشحين للعودة إلى أنديتهم السابقة.

كوليبالي إلى مانشستر سيتي؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي مستعد للسماح لكاليدو كوليبالي بالرحيل إلى مانشستر سيتي، بشرط الحصول على الشرط الجزائي.

ويعد كوليبالي هدفًا لمانشستر سيتي الإنجليزي بعد المستويات الرائعة التي قدمها الموسم الماضي، إضافة لرحيل مدافع السيتيزنز فينسنت كومباني، وبحث بيب جوارديولا عن بديله.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، فإن بيب غوارديولا استقر على ضم كوليبالي، معربًا عن إعجابه باللاعب، وأخبر إدارة النادي الإنجليزي برغبته في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيب لا يمانع من دفع 120 مليون يورو، ويضغط على إدارة مانشستر سيتي لدفع هذا المبلغ من أجل كسر الشرط الجزائي في عقد المدافع السنغالي.