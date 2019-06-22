أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: نيمار بقميص فريق سلة باريس سان جيرمان.. ونادي ليفربول يدعم نابي كيتا

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثّقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثّقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم يشحن طاقته

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له على حسابه الشخصي، أثناء قضائه عطلته السنوية، حيث علّق أعلى الصورة قائلًا:“لا شيء مثل بعض الوقت الضائع لإعادة شحن البطاريات“.

ويليان: الخطوة الثالثة للبرازيل

نشر اللاعب البرازيلي، ويليان، صورة له على حسابه، قبل اللقاء الذي سيجمع بين منتخب بلاده ومنتخب بيرو، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا، وعلّق اللاعب قائلًا:“الخطوة الثالثة، دعنا نذهب البرازيل“.

نيمار بقميص فريق السلة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة للاعب الفريق نيمار داسيلفا، وهو يرتدي قميص فريق السلة.

دافيد فيا يودع توريس

حرص اللاعب الإسباني، دافيد فيا، على وداع مواطنه فرناندو توريس، والذي أعلن اعتزاله كرة القدم، حيث وضع اللاعب صورة تجمعه بزميله في المنتخب الإسباني، وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“شكرًا على كل ما قمت به لكرة القدم، لقد كان من دواعي سروري مشاركة الجبهة معك، مبارك على مهنتك الرائعة وحظًا سعيدًا في المرحلة الجديدة من حياتك“.

بنزيما في رحلة خاصة

حرص كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، على نشر صور له على صفحته الشخصية، أثناء قضائه إجازته السنوية قبل الانضمام لتدريبات فريقه، استعدادًا للموسم الجديد.

I turn up the light ! pic.twitter.com/ZjWlB6CuEO — Karim Benzema (@Benzema) June 22, 2019

ليفربول يدعم نابي كيتا

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على دعم لاعب الفريق نابي كيتا، قبل لقاء منتخب بلاده غينيا في مواجهة منتخب مدغشقر، حيث علقّت الصفحة قائلة:“غينيا نابي كيتا تواجه مدغشقر في المباراة الافتتاحية الليلة، حظًا سعيدًا يا نابي“.

لاعبنا نابي كيتا يفتتح اليوم مع غينيا ???????? -بمواجهة مدغشقر- مبارياتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية. كل التوفيق لنابي ورفاقه.???? pic.twitter.com/UTfupTJUlR — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2019

رودريغو بينتانكور

أبرزت الصفحة الرسمية لنادي يوفينتوس الإيطالي، فيديو يحتوي على أبرز تصريحات لاعب الفريق رودريغو بينتانكور، بعدما قام بتجديد تعاقده مع ناديه، حيث قال:“يوفينتوس نادٍ لا يصدَّق“، كإشارة إلى سعادته بالبقاء ضمن صفوف السيدة العجوز.

الشارقة يحتفل بعيد ميلاد لاعبه

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة الإماراتي، بعيد ميلاد لاعب الفريق حمد جاسم، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب، مكتوبًا أعلاها: ”يصادف اليوم ميلاد بطلين من أبطال دورينا، كل عام وأنتما بخير، ونتمنى لكما التوفيق والنجاح“.

يصادف اليوم ميلاد بطلين من أبطال دورينا

كل عام وانتم بخير حمد جاسم و @OShukurov19 نتمنى لكم التوفيق والنجاح ???????????? مَن مِن أوفياء #الملك يحتفل ايضا بميلاده اليوم ..؟؟ ???????? pic.twitter.com/NFbzTCG2bm — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) June 22, 2019

محمد الشناوي يستعرض تصدياته

نشر محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري، صورًا له عبر صفحته الشخصية، حول أبرز التصديات له في مباراة يوم أمس، التي جمعت بين منتخب الفراعنة ومنتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمود علاء ينسب جائزة الأفضل للفريق ككل

نشر محمود علاء، لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، صورة جماعية للمنتخب المصري، قبل لقاء، يوم أمس، أمام منتخب زيمبابوي في اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون ردٍ، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية في مصر، وحصل محمود علاء على جائزة رجل المباراة، وجاءت الصورة كإشارة إلى مجهود الفريق ككل.