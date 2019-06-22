رودريغو بينتانكور يجدد عقده رسميًا مع يوفنتوس حتى 2024

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا عن تجديد التعاقد مع رودريجو بينتانكور مع الفريق حتى عام 2024، يوم السبت.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا سيحصل على مبلغ مالي قدره 2 ونصف مليون يورو في الموسم الواحد بعد التوقيع على العقد الجديد.

وكان اللاعب قد دخل في مفاوضات مع نادي يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة من أجل تمديد تعاقده خاصة في ظل وجود رغبة لضمه من أندية عديدة.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية السابقة كانت قد ربطت اللاعب الانضمام لصفوف فريق أتلتيكو مدريد بالموسم المقبل.