كريستيانو رونالدو يلتقي ساري لبحث مركز ”الدون“ الجديد في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية تفاصيل اللقاء الذي تم بين ماوريسيو ساري، المدرب الجديد لنادي يوفنتوس، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن ساري التقى رونالدو على اليخت الخاص بـ“الدون“، في الريفييرا الفرنسية؛ لمناقشة خطة يوفنتوس في الموسم المقبل.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم السبت، إلى أن اللقاء تطرق إلى الدور الذي سيلعبه رونالدو في الموسم الجديد تحت قيادة ساري، في ظل التعديلات الخططية المتوقع أن يقوم بها المدرب الجديد، وتختلف عن الطريقة التي كان يلعب بها المدرب السابق ماسيمليانو آليغري.

وأكد الموقع أن رونالدو سيلعب خلال الموسم الجديد في مركز رأس الحربة الصريح الحر، سواء كانت الطريقة التي سيلعب بها ساري 4/3/2/1، أو 4/3/1/2، في وجود رأس حربة واحد صريح، أو رأسي حربة، من المتوقع أن يكونا رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا.

وتابع: ”وجود رونالدو في مركز رأس الحربة أو المهاجم الصريح، يعني نهاية دور الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مع يوفنتوس“.

واعتمد ساري في معظم مبارياته مع ناديه السابق تشيلسي على اللعب برأس حربة ثابت، ما بين الفرنسي أوليفييه جيرو والأرجنتيني غونزالو هيغواين، وفي بعض الأحيان كان يدفع بهما سويًا في الهجوم، وهو ما سيحاول تطبيقه مع يوفنتوس.