ديل ميل: يوفنتوس يوقف عملية استعادة بول بوغبا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس الإيطالي أوقف عملية التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويرتبط بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، بالانتقال إلى يوفنتوس وريال مدريد الإسباني، مع عدم تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي 2018/2019.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ فإن يوفنتوس أوقف عملية إعادة بوغبا إلى صفوفه، بعد أن اقترب من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وأضافت الصحيفة أنه بعد التعاقد مع دي ليخت واقتراب التعاقد مع الفرنسي آدريان رابيو، بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان؛ فإن يوفنتوس لن يتعاقد مع بوغبا.

وأشعل بوغبا الأجواء قبل أيام عندما قال صراحة إن الوقت ربما قد حان لمغادرة مانشستر يونايتد، بعد 3 مواسم مع الفريق، حيث انضم لمانشستر يونايتد العام 2016، وأضاف الدولي الفرنسي: ”بعد هذا الموسم وبعد كل شيء حدث خلاله هو أفضل موسم لي.. أفكر في أن الوقت قد يكون مناسبًا لخوض تحد جديد في مكان آخر“.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكن تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ إلى أن أولي جونا سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أكد أنه يريد بيع بوغبا لتمويل صفقات انضمام لاعبين جدد