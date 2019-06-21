سولشاير يبلغ مانشستر يونايتد بقراره النهائي حول بول بوغبا

قالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسم قراره فيما يتعلق باستمرار النجم الفرنسي بول بوغبا رفقة الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير حصري نشرته اليوم الجمعة، إلى أن سولشاير أكد أنه يريد بيع بوغبا لتمويل صفقات انضمام لاعبين جدد إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن الموقف المفاجئ والنهائي من جانب سولشاير في قضية بوغبا يفتح الباب على مصراعيه أمام اللاعب للرحيل عن مانشستر يونايتد، والعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، في حين تبدو مسألة انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني ”مشكوكًا فيها للغاية“، في ظل رغبة بوغبا في ارتداء قميص البيانكونيري من جديد.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”حسم سولشاير مصير بوغبا في ظل الميزانية الضعيفة للغاية التي خصصتها له إدارة مانشستر يونايتد، بقيمة 100 مليون إسترليني، لصفقات الموسم الجديد“.

ومضت تقول: ”يتعرض سولشاير لضغوط كبيرة من أجل تعزيز قائمة مانشستر يونايتد بصفقات مميزة، ولكن نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد، لا يريد الإسراف في إنفاق أموال دون عائد مؤكد، في ظل إنفاق 550 مليون جنيه إسترليني على صفقات لم تؤت ثمارها في عهد المدربين السابقين، الهولندي لويس فان غال، والبرتغالي جوزيه مورينيو“.