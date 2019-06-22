عناوين الصحف الرياضية العالمية.. برشلونة يريد نيمار وغريزمان وصراع مانشستر سيتي مع يوفنتوس (صور)

شكّل مستقبل عدة نجوم أبرزهم الفرنسيان أنطوان غريزمان وبول بوغبا والبرازيلي نيمار أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأمم أوروبا تحت 21 عامًا، وكأس العالم للسيدات، وفوز ريال مدريد بلقب دوري السلة في إسبانيا، واعتزال الإسباني فيرناندو توريس، وانتقالات الدوري الإيطالي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف العالمية الرياضية لليوم السبت، 22 يونيو.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتتويج ريال مدريد لكرة السلة بلقبه رقم 35 في الدوري الإسباني بعد تجاوزه برشلونة في النهائي بـ3 انتصارات لواحد وكتبت ”35“.

كما تحدثت الصحيفة عن اعتزال المهاجم الإسباني فيرناندو توريس بعد مسيرة حافلة رفقة عدة فرق والمنتخب الإسباني.

سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة برشلونة التوقيع مع نجمين كبيرين في الوقت نفسه، وكتبت ”نيمار+غريزمان“.

كما تحدثت عن اعتزال فيرناندو توريس وخسارة برشلونة للقب دوري كرة السلة أمام ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن رأي أعضاء برشلونة وكتبت ”أعضاء برشلونة يقولون لا لنيمار“.

كما اهتمت باعتزال فيرناندو توريس أسطورة أتلتيكو مدريد، وخسارة برشلونة للقب دوري كرة السلة أمام ريال مدريد، واللقاء المهم لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا أمام بولندا في أمم أوروبا.

أس

اهتمت الصحيفة بدورها بفوز ريال مدريد بلقب دوري كرة السلة على حساب برشلونة وكتبت ”اللقب“.

كما تحدثت عن فيرناندو توريس وكتبت ”اعتزال توريس، رحيل أسطورة“.

كما تحدثت عن صفقة بول بوغبا وكتبت ”ريال مدريد يملك 48 يومًا للتوقيع مع بول بوغبا“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بأمم أوروبا تحت 21 عامًا، واللقاء المصيري لمنتخب إسبانيا أمام بولندا.

الصحف البريطانية

صن

تحدثت الصحيفة عن وضعية الحارس الإسباني دافيد دي خيا وكتبت ”دي خيا لن يغادر، مانشستر يونايتد متأكد من بقائه وتوقيعه عقدًا جديدًا لمدة 5 مواسم“.

كما اهتمت بنهاية مشوار منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في أمم أوروبا بعد الخسارة الثانية في المجموعة الثالثة أمام رومانيا 2/4.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا والأنظار المتوجهة نحو المنتخب الفرنسي للسيدات الذي سيواجه البرازيل الأحد في دور الـ16.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع ستيفانو سينسي لاعب ساسولو، كما اهتمت بتعاقد نابولي مع اليوناني مانولاس مدافع روما.

وتحدثت الصحيفة عن حظوظ منتخب إيطاليا في التأهل لدور نصف نهائي أمم أوروبا تحت 21 عامًا حين يواجه بلجيكا.

كما اهتمت الصحيفة بمصير المهاجمين الأرجنتينيين ماورو إيكاردي وغونزالو هيغواين.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالصراع الدائر بين يوفنتوس ومانشستر سيتي حول المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي وكتبت ”بيب غوارديولا لساري: أريده“.

كما اهتمت الصحيفة باقتراب إنتر ميلان من التوقيع مع لاعب ساسولو النجم الإيطالي ستيفانو سينسي ليكون أولى صفقات كونتي في الفريق.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا أمام بلجيكا والحاسم للتأهل لدور نصف نهائي أمم أوروبا.