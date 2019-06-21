ميركاتو الأندية الأوروبية.. أجواء إيجابية تسيطر على ”العملية نيمار“ وريال مدريد يبتعد عن نجم السليساو

منذ عامين رحل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو، بصورة مفاجئة، حيث لم يكن أحد يتخيل أن يصل سعر لاعب إلى ما يقرب من ربع مليار دولار.

وخلال العامين الماضيين راهن كثيرون على استحالة عودة البرازيلي إلى ”كامب نو“، ولكن المفاجأة يبدو أنها ستتكرر، مع بدء ”العملية نيمار“ بشكل شبه رسمي بين مسئولي برشلونة وباريس سان جيرمان.

أجواء إيجابية في صفقة نيمار

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن المباحثات بين الناديين تتم حالياً عبر وسطاء، لديهم علاقات وثيقة مع جميع الأطراف الضالعة في الصفقة.

وأضافت بقولها: ”طلب مسئولو باريس سان جيرمان الحصول على 300 مليون يورو مقابل بيع نيمار، ولكن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، رفض مناقشة هذا العرض، وتقدّم النادي الكتالوني بعرضه الأول لشرء نيمار، الذي تضمن دفع 100 مليون يورو إضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو، لحسم عودة نجم السليساو إلى كامب نو“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي صامويل أومتيتي، نجمي البارسا، يمكن أن يلعبا أيضاً دوراً مهماً في الصفقات التبادلية الخاصة بضم نيمار إلى برشلونة من سان جيرمان.

ونقلت ”سبورت“ عن مصادر مقربة من ”العملية نيمار“، أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية بين جميع الاطراف، وأن هناك تفاؤل عام بأن الأمور ستسير على ما يرام في نهاية المطاف.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن الوجهة الأقرب للبرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم نادي برشلونة، في الموسم المقبل، ستكون باريس سان جيرمان.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”وضع برشلونة لاعبه كوتينيو على قائمة المرشحين للبيع، ويعلم كوتينيو أن فرصته في البارسا ستكون ضعيفة للغاية، خاصة في حالة عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى كامب نو، وبالتالي فإن كل الطرق تؤدي إلى الوصول لحل مرضي لجميع الأطراف“.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، من نادي ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ البارسا، إلا أن اللاعب لم يقدّم المستوى المتوقع منه، ووصلت العلاقة بينه وبين جماهير البلواغرانا إلى طريق مسدود، بعد تكرار واقعة إطلاق صافرات الاستهجان ضده.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن مسئولي نادي ريال مدريد الإسباني صرفوا النظر تماماً عن صفقة نيمار.

وأضافت بقولها إن هذا يرجع إلى الصفقات المدوية التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي من جهة، وعدم رغبة قطاعات عريضة من جماهير الريال في شراء اللاعب، إضافة إلى أن مسئولي الميرينغي لا يشعرون بالاطمئنان من الصفقة، نتيجة الظروف المحيطة باللاعب، خاصة قضية الاغتصاب المتهم فيها، والأزمات التي أثارها نجم السليساو مؤخراً في باريس سان جيرمان.

سولشاير يحسم مصير بوغبا

قالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسم قراره فيما يتعلق باستمرار النجم الفرنسي بول بوغبا رفقة الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير حصري نشرته اليوم الجمعة، إلى أن سولشاير أكد أنه يريد بيع بوغبا لتمويل صفقات انضمام لاعبين جدد إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن الموقف المفاجئ والنهائي من جانب سولشاير في قضية بوغبا يفتح الباب على مصراعيه أمام اللاعب للرحيل عن المانيو، والعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، في حين تبدو مسألة انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني ”مشكوك فيها للغاية“، في ظل رغبة بوغبا في ارتداء قميص البيانكونيري من جديد.

وتابعت بقولها: ”حسم سولشاير مصير بوغبا في ظل الميزانية الضعيفة للغاية التي خصصتها له إدارة مانشستر يونايتد، بقيمة 100 مليون إسترليني، لصفقات الموسم الجديد“.

ومضت تقول: ”يتعرض سولشاير لضغوط كبيرة من أجل تعزيز قائمة المانيو بصفقات مميزة، ولكن نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد، لا يريد الإسراف في إنفاق أموال دون عائد مؤكد، في ظل إنفاق 550 مليون جنيه إسترليني على صفقات لم تؤت ثمارها في عهد المدربين السابقين، الهولندي لويس فان غال، والبرتغالي جوزيه مورينيو“.

ميلان يطارد نجوم ريال مدريد

اجتمع باولو مالديني أسطورة آي سي ميلان الإيطالي ومدير تطوير الاستراتيجية الرياضية في الفريق رفقة الكرواتي بوبان، مع إدارة ريال مدريد، وأكد تفاؤله بنتائج المفاوضات حول اللاعبين اللذين يرغب في التعاقد معهم.

وقال مالديني في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”الرحلة كانت جيدة، نعد بأخبار جيدة للمدرب ونحن متفائلين بالنسبة لميلان“.

ويرغب الفريق الإيطالي في استغلال رغبة ريال مدريد في التخلص من عدة لاعبين للتعاقد مع 3 منهم وهم داني سبايوس وبورخا مايورال والنرويجي مارتن أوديغارد.

واجتمع مالديني وبوبان مع الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير الرياضي خوصي أنخل سانشيز لمناقشة التعاون بين الفريقين واللذين ارتبطا دائمًا بعلاقات جيدة.

ويبقى داني سبايوس هدف ميلان الأول من ريال مدريد لكن الفريق أيضًا منفتح للتعاقد مع المهاجم بورخا مايورال والنجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد.

ولا يرغب ريال مدريد في خروج سيبايوس وأوديغارد بشكل نهائي من الفريق بينما يبقى مصير مايورال مرتبطًا بتلقي الفريق عرضًا ماليًا جيدًا.

دزيكو يقترب من إنتر ميلان

قالت تقارير صحفية إن نادي إنتر ميلان يقترب كثيراً من ضم المهاجم البوسني إدين دزيكو من روما الإيطالي.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن الصفقة ستمم في حدود 12 إلى 13 مليون يورو، على أن ينضم دزيكو إلى النيراتزوري في الموسم المقبل.

ويرغب أنطونيو كونتي، المدرب الجديد لإنتر ميلان، في الحصول على خدمات دزيكو، إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم هجوم الفريق، في ظل خروج المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من حساباته تماماً.