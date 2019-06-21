عناوين الصحف الرياضية العالمية.. ريال مدريد يؤجل حلم مبابي.. وبرشلونة وباريس سان جيرمان يتفاوضان بشأن نيمار (صور)

شكّل مستقبل النجمين البرازيليين نيمار وفيليب كوتينيو ورحيل ماركوس لورينتي لأتلتيكو مدريد ومستقبل بول بوغبا بعد قدوم المدرب ماوريسيو ساري ليوفنتوس، أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم للسيدات، ومباريات دور الـ16، وأجور لاعبات منتخب فرنسا، وثورة أنطونيو كونتي في إنتر ميلان، وتأجيل ريال مدريد لصفقة الفرنسي كليان مبابي لصيف العام 2020.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن انتقال ماركوس لورينتي لأتلتيكو مدريد قادمًا من ريال مدريد، وكتبت ”بعد 13 عامًا“ حيث بدأ مشواره صغيرًا في الفريق الثاني للعاصمة مدريد.

كما اهتمت بالكولومبي جيمس رودريغيز الذي رفع قيمته في السوق؛ نتيجة تألقه في كوبا أمريكا.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة نيمار، مؤكدة أن برشلونة وباريس سان جيرمان ”يتفاوضان“ حول اللاعب.

كما اهتمت بانتقال ماركوس لورينتي من ريال مدريد لأتلتيكو مدريد، واللقاء المصيري للأرجنتين ونجمها ميسي أمام قطر في كوبا أمريكا، ومواجهة منتخب إسبانيا للسيدات للولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ16 من كأس العالم.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة، والذي أصبح مصيره خارج الفريق، وكتبت ”كوتينيو يفضل باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت بانتقال ماركوس لورينتي من ريال مدريد لأتلتيكو مدريد، ومعرفة منتخب إسبانيا للسيدات لمنافسه في دور الـ16 في كأس العالم، وهو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

أس

تحدثت الصحيفة عن عائلة لورينتي ولعبها بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد بعد انتقال ماركوس لورينتي نحو أتلتيكو مدريد.

الصحيفة تحدثت عن كليان مبابي وريال مدريد وكتبت: ”مبابي في 2020 ريال مدريد ينتظر عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان“.

الصحف البريطانية

صن

الصحيفة اهتمت بمستقبل فرانك لامبارد في يوم ميلاده، وكتبت: ”هل أبقى أم أرحل؟“

كما اهتمت بمشكلة جديدة يواجهها مانشستر يونايتد، بعد نشر جيسي لينغارد مقطع فيديو من عطلته في ميامي يتحدث عن أشياء خاصة حدثت في الغرفة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بالمشروع الجديد لأولمبيك مارسيليا في ضوء التغييرات الكبيرة على طاقمه التقني والإداري، وكتبت ”حزام المشروع“، كما اهتمت بأجور لاعبات المنتخب الفرنسي وعلاقتها بأجور الذكور، وكتبت ”المساواة المستحيلة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم ماوريسيو ساري مدربًا جديدًا ليوفنتوس، وجاء في كلمته: ”كل ما يمكنني فعله هو الفوز“.

كما أكدت أن ”ميلان مهتم بسيبايوس“ واهتمت بتصريحات جيمس رودريغيز والذي قال: ”نابولي فريق كبير“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن منتخب إيطاليا للسيدات والذي سيواجه الصين في دور الـ16 من كأس العالم للسيدات.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة يوفنتوس باستعادة النجم الفرنسي بول بوغبا وكتبت: ”بوغبا ينادي ساري“.

كما اهتمت بإنتر ميلان ومدربه الجديد أنطونيو كونتي، والذي سيجري تغييرات كبيرة في الفريق.

كما تحدثت عن منتخب إيطاليا للسيدات المشارك في كأس العالم بفرنسا، والذي سيواجه الصين في دور الـ16.