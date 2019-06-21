تألق جيمس رودريغيز في كوبا أمريكا يفتح شهية ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن التألق الكبير للنجم جيمس رودريغيز رفقة منتخب بلاده كولومبيا في كوبا أمريكا يسعد إدارة ريال مدريد التي ستكسب مبلغًا مهمًا من بيعه في ظل عدم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان في الاعتماد على خدماته.

وعاد جيمس رودريغيز لريال مدريد، بعدما رفض بايرن ميونخ تفعيل بند شراء عقده نهائيًا بعد موسمين إعارة، وهو ما جعل ريال مدريد يبحث عن بيعه، وانتظر كوبا أمريكا على أمل أن يعود اللاعب للتألق مجددًا وهو ما فعله جيمس رودريغيز مقدمًا خدمة للفريق الملكي.

وكان نابولي قدّم عرضًا لريال مدريد يقضي بإعارة اللاعب لمدة موسم مقابل 10 ملايين يورو وشرائه بشكل إجباري صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو، لكن ريال مدريد ينتظر عروضًا أكثر قيمة بعد تألق جيمس رودريغيز في كوبا أمريكا.

وستستفيد السوق الإيطالية من قرار خفض الضرائب على اللاعبين القادمين للدوري الإيطالي، حيث تنخفض الضريبة إلى 30% في الشمال و15% في الجنوب كحال نابولي، وهو ما سيسمح لهم بشراء لاعبين كبار ودفع أجورهم عكس إسبانيا التي تصل الضرائب إلى 43%.

ولا يمكن نسيان مزايا بيع حقوق الصور في إيطاليا، والتي سيستفيد منها جيمس رودريغيز وتعتبر مصدر قوته ودخله المالي بعد قانون الضرائب الجديد.

وسيدفع جيمس 100 ألف يورو عن حقوق صورته خارج إيطاليا، وهو القرار الذي دفع بول بوغبا للتفكير في العودة ليوفنتوس بدلًا من الرحيل إلى ريال مدريد.