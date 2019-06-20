أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. تشيلسي يحتفي بلامبارد وساري في جولة داخل يوفنتوس (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

نجل دافيد سيلفا يعيده إلى طفولته

نشر دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، صورة له على صفحته الشخصية وهو يلعب مع نجله، وعلق اللاعب على الصورة قائلًا: ”كونك أبًا يجعلك طفلًا مرة أخرى“.



كافاني: منتخب أورغواي يصل لبورتو إليغري

نشر كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب أورغواي، فيديو لوصول بعثة أروغواي إلى بورتو إليغري البرازيلية؛ لمواجهة منتخب اليابان ضمن منافسات الجولة الثانية بكوبا أميركا.



جو غوميز 4 سنوات بقميص ليفربول

نشر جو غوميز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي تقريرًا بمناسبة مرور 4 سنوات على تواجده داخل جدران قلعة الريدز، حيث أشار التقرير إلى دور غوميز المؤثر منذ العام 2015 حتى الآن.



دافينسون يدعم منتخب بلاده

نشر دافينسون لاعب منتخب كولومبيا صورًا له بقميص منتخب بلاده في اللقاء الذي جمع بين كولومبيا وقطر في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كوبا أميركا والتي انتهت بفوز كولومبيا 1/0.



بايرن ميونخ يشكر لاعبه هوميلز

حرص نادي بايرن ميونخ الألماني على توجيه الشكر للاعبه ماتس هوميلز، والذي أعلن رحيله عن الفريق، وقالت الصفحة الرسمية للنادي البافاري: ”شكرًا ماتس على 3 سنوات“.



تشيلسي يحتفل بعيد ميلاد لامبارد

حرص نادي تشيلسي الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاد لاعب الفريق السابق فرانك لامبارد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي صورة للاعب مكتوبًا أعلاها ”كل عام وأنت بخير“.

ساري في جولة داخل نادي يوفنتوس

نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي فيديو للمدرب الجديد ساري، بعد جولة تفقدية للمدير الفني السابق لنادي تشيلسي. وأعلن مسؤولو يوفنتوس منذ أيام قليلة تعيين ساري مديرًا فنيًا للفريق.

مينيوليه يحتفل بعيد زواجه الرابع

نشر سيمون مينيوليه حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له برفقة زوجته في عيد زواجه الرابع، حيث قال سيمون أعلى الصورة: ”4 سنوات من الزواج! إليك جميع الأماكن التي زرناها، وجميع الأماكن التي سنعمل معها، عيد ميلاد سعيد“.

الكاف: الفراعنة مستعدون

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم صورًا لتدريب المنتخب المصري قبل لقاء الغد في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي سيجمع منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي وعلقت الصفحة قائلة: ”الفراعنة جميعهم مستعدون للغد“.



خالد مرتجي ينشر صوره مع نجم البرتغال

حرص خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على نشر صور له برفقة نونو غوميز نجم منتخب البرتغال السابق، والذي يتواجد حاليًا بالنادي الأهلي ضمن فعاليات دوري ستوك تحت رعاية شيخة آل ثاني.