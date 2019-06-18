مدرب منتخب بلجيكا يحرض لوكاكو على مانشستر يونايتد

كشف روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، عن موقفه من رحيل روميلو لوكاكو، مهاجم المنتخب البلجيكي من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال مارتينيز، في مقابلة مع شبكة HLN Sport البلجيكية، اليوم الثلاثاء،: ”بوضوح، فإن لوكاكو يحتاج إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد، سيكون الأمر جيدًا للطرفين“.

وأضاف بقوله: ”يحتاج لوكاكو أن يحسم قراره الآن“.

وارتبط لوكاكو بالرحيل عن مانشستر يونايتد إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، مع بداية الموسم المقبل، في ظل رغبة أنطونيو كونتي، المدير الجديد للنيراتزوري، في الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي، إضافة إلى البوسني إدين دزيكو، مهاجم روما الإيطالي.

وأشاد لوكاكو في تصريحات سابقة بالمدرب كونتي، وقال في تصريحات لشبكة Mediaset الإيطالية: ”شيء عظيم أن يكون كونتي مدربًا لإنتر ميلان، من وجهة نظري، فإنه أفضل مدرب في العالم“.

ويتصدر إنتر ميلان سباق التعاقد مع لوكاكو، ولكن إدارة مانشستر يونايتد ترفض رحيل اللاعب البلجيكي بأقل من 75 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة التي دفعها المانيو للتعاقد مع لوكاكو من نادي إيفرتون في صيف 2017.

ولعب لوكاكو في الموسم المنقضي 45 مباراة مع مانشستر يونايتد، أحرز خلالها 15 هدفًا، وصنع 4 أخرى.