عناوين الصحف الرياضية العالمية.. تطورات مهمة في ميركاتو عمالقة أوروبا.. ومحمد صلاح أكثر من مجرد نجم (صور)

شكل مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بعد إشارات باريس سان جيرمان بقبولها رحيله، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتطورات صفقة بول بوغبا نحو ريال مدريد ووضعية يوفنتوس بعد التعاقد مع ساري ومفاوضات تشيلسي للتعاقد مع فرانك لامبارد ورسالة وداع توتي لروما.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن النجم البرازيلي رودريغو الذي سيقدمه ريال مدريد اليوم الثلاثاء ونشرت حوارًا معه تحت عنوان :“الحلم الحقيقي“.

كما اهتمت بوضعية البرازيلي نيمار وكتبت: ”باريس سان جيرمان يضع نيمار في الميركاتو“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على برشلونة في نهائي كرة السلة وتأهل المنتخب الإسباني للسيدات التاريخي للدور القادم من كأس العالم فرنسا 2019.

سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقدات برشلونة من خلال النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان بعد المتغيرات الجديدة بوجود البرازيلي في السوق وكتبت ”حار“ في إشارة لنيمار و ”بارد“ في إشارة لغريزمان الذي أصبح خطة ”ب“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل المنتخب الإسباني للسيدات للدور الثاني من كأس العالم وخسارة برشلونة لكرة السلة اللقاء الثاني في نهائي الدوري أمام ريال مدريد.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار واستعداد باريس سان جيرمان للتخلي عنه ورغبة برشلونة في إعادته وكتبت: ”عملية نيمار“.

كما تحدثت عن تأهل منتخب إسبانيا للسيدات للدور الثاني من كأس العالم فرنسا 2019 في إنجاز تاريخي وخسارة برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي دوري كرة السلة.

آس

اهتمت الصحيفة بمحاولة ريال مدريد ضم الفرنسيين بول بوغبا وكليان مبابي، وكتبت: ”الجدار العظيم“ في إشارة لعدم رغبة فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان بالتخلي عن نجميهما.

كما اهتمت بقرب تعاقد أتلتيكو مدريد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن الفوز المثير لريال مدريد على برشلونة في نهائي كرة السلة ليرفع رصيده لفوزين لصفر.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على محاولات ريال مدريد ضم بول بوغبا وكتبت: ”ريال مدريد يدخل اللعبة ويقترح دفع مبلغ 90 مليون جنيه استرليني“.

كما تحدثت عن أزمة مدرب تشيلسي حيث يسعى الفريق لتعيين أسطورته فرانك لامبارد وكتبت: ”رومان يدير المفاوضات من على متن يخته“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب فرنسا للسيدات على نيجيريا في كأس العالم وتحقيقه العلامة الكاملة.

كما تحدثت عن وضعية النجم البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان وكتبت: ”نيمار يثير الشكوك“.

فرانس فوتبول

خصصت الصحيفة عددها الأسبوعي لتقديم ملف كامل عن أمم إفريقيا مصر 2019 ونشرت نبذة عن كل المنتخبات الـ 24 المتأهلة للنهائيات وبرنامج اللقاءات وخصصت موضوعًا حول النجم المصري محمد صلاح بعنوان: ”مو صلاح أكثر من مجرد نجم“.

كما نشرت الحوار مع ناصر الخليفي الذي عبر من خلاله عن إمكانية رحيل أي نجم لا يرغب في البقاء.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على وداع النجم فرانسيسكو توتي لفريقه روما نهائيًا وذلك عبر رسالته: ”كنت آمل أن أموت“ على الرحيل.

توتو سبورت

الصحيفة اعتبرت قرار توتي بالرحيل عن فريقه الأم والأبدي وكأنه ”حرر روما“ من الضغوط.

كما اهتمت بيوفنتوس بعد التعاقد مع ساري رسميًا وردود فعل نجوم الفريق وأعمدته الأساسية.