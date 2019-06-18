في صراع ريال مدريد وبرشلونة لضم نيمار.. هذه عوامل نجاح أو فشل الصفقة

فتح القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الباب لرحيل النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا أنه لم يضغط على اللاعب للقدوم للعاصمة الفرنسية ولن يحاول الحافظ عليه إن رغب في الرحيل.

وبدأت معركة في الكواليس بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد إذ يحتاج بارتوميو وبيريز لاتخاذ قرار بشأن دخول الصفقة، والتي لن تقل عن 220 مليون يورو في ظل وجود عوامل في صالحهما وعوامل ضدهما حسب صحيفة “ ماركا ”.

عوامل ضد نيمار في برشلونة

يحتاج برشلونة لحل قضيتين قبل التوقيع مع النجم البرازيلي وإعادته لبرشلونة أولاهما صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان والأخرى المشاكل المالية العالقة بينهما بعد رحيله لباريس سان جيرمان.

وحسب عدة تقارير إعلامية، فبرشلونة اتفق مبدئيًّا مع النجم الفرنسي الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد، وكان ينتظر نهاية الشهر الحالي لدفع الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو لكن ظهور نيمار يدفع الفريق لإلغاء الصفقة والتركيز على الصفقة الجديدة التي تتكلف ماليًّا أكثر.

كما أن المشاكل المالية العالقة بين نيمار وبرشلونة تحتاج للحل، حيث يطالب النجم البرازيلي بمبلغ 23 مليون يورو قيمة حوافز تمديد عقده وإدارة الفريق ترفض دفع الجزء المتبقي بسبب رحيله.

عوامل لصالح عودة نيمار

تمتاز علاقة النجم البرازيلي مع زملائه السابقين في برشلونة بكونها جيدة، مع العلم أنه مرحبٌ بعودته من طرف الجميع، ولن يطلب دورًا كبيرًا في الفريق بعدما ساءت صورته في المدة الأخيرة بسبب الإصابات والمشاكل خارج الملعب.

كما أن علاقته الجيدة بالثنائي ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز إذ لازالت مستمرة، تسرع من وتيرة عودته وانسجامه في المجموعة.

عوامل لصالح ريال مدريد

يعتبر نيمار حلمًا قديمًا للرئيس فلورنتينو بيريز الذي حاول التعاقد معه وزار اللاعب صغيرًا الفريق، وسيكون البرنابيو فرصة أمامه لانطلاقة جديدة في مسيرته.

كما أن ريال مدريد يحتاج للحسم، إذ يفاضل بين كليان مبابي ونيمار ويعرف أن تعاقده مع البرازيلي يعني نهاية حلم التعاقد مع النجم الفرنسي الذي عبر عن رغبته في اللعب لريال مدريد.

عوامل ضد نيمار في ريال مدريد

تعاقد ريال مدريد مع هازارد ويرغب في الاعتماد على فينسيوس جونيور وروريغو وماركو أسينسيو وتطويرهم وهو ما يعيق قدوم البرازيلي لكون الفريق سيحتاج للتخلي عن بعض شباب المستقبل الواعدين من أجله.

كما أن راتبه الكبير 36 مليون يورو يبقى عائقًا في ريال مدريد، الذي لا يفضل منح لاعب راتبًا أعلى بكثير من بقية زملائه، وسيثير المشاكل.