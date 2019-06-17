تقرير: نادي ليفربول يحدد سعر انتقال مدافعه إلى ميلان

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن نادي ليفربول الإنجليزي أبلغ نادي ميلان الإيطالي بسعر مدافعه الكرواتي ديان لوفرين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن ليفربول حدد سعر بيع لوفرين بـ20 مليون يورو.

ويرغب نادي ميلان في الحصول على خدمات المدافع الكرواتي، في ظل الخبرة الواسعة التي يتمتع بها، وكونه أحد المدافعين المميزين في منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثاني في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”في ظل رحيل إغنازيو أباتي وكريستيان زاباتا، فإن ميلان يريد التعاقد مع مدافع يتمتع بالخبرة، من أجل استعادة رونق الروسونيري محليًا وأوروبيًا“.

وتُوّج لوفرين ببطولة دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول في الموسم المنقضي، إلا أنه لم يشارك كثيرًا هذا الموسم مع الريدز، حيث ظهر في 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى 5 مباريات أخرى في باقي المسابقات.

ويبدو أن الألماني يورغن كلوب يفضّل الكاميروني جويل ماتيب على لوفرين في تشكيلة ليفربول خلال الموسم الماضي.

وينتهي عقد لوفرين، 30 عامًا، مع ليفربول منتصف العام 2021، وستكون فترة الانتقالات الجارية هي الأفضل لبيع لوفرين، والحصول على مقابل مادي جيد.

ولن يقف ليفربول عائقًا أمام رغبة لوفرين في الرحيل إلى ميلان، ولكن مسؤولي الريدز لن يفرطوا في اللاعب مجانًا.