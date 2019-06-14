بالأرقام.. محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم وانهيار مدوٍ لنيمار

كشف موقع ”The CIESFootball Observatory“ المتخصص في أسعار اللاعبين على مستوى العالم، أن هناك أكثر من 27 لاعبًا تتخطى قيمتهم الحالية في سوق الانتقالات الصيفية، مبلغ 100 مليون يورو، بينهم 3 فقط تتخطى قيمتهم سقف الـ200 مليون يورو.

وبحسب تقرير الموقع، المنشور اليوم، والذي أبرزته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، هو اللاعب الأغلى في العالم حاليًا، ويبلغ سعره 252 مليون يورو، يليه المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي بـ219.6 مليون يورو، ثم رحيم سترلينغ، نجم هجوم مانشستر سيتي بـ207.8 مليون يورو.

واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الرابع بـ167.4 مليون يورو، في ظل أن عمره حاليًا يبلغ 31 عامًا، وجاء جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في المركز الخامس، والسنغالي ساديو ماني في المركز السادس.

وصعد الإنجليزي الشاب ترنت ألكسندر أرنولد إلى المركز الثالث عشر في قائمة أغلى لاعبي العالم، بقيمة 130.2 مليون يورو.

وتراجع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بشدة، واحتل المركز السابع عشر في قائمة أغلى لاعبي العالم، بقيمة 124.7 مليون يورو، ليتراجع سعره بما يعادل 100 مليون يورو، بعد أن اشتراه سان جيرمان من برشلونة الإسباني مقابل فسخ شرطه الجزائي وقيمته 222 مليون يورو في صيف 2017.

وجاء البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة في المركز الرابع عشر بـ129 مليون يورو، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الجديد في المركز التاسع عشر بـ120 مليون يورو، في حين احتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز العشرين بـ118 مليون يورو.