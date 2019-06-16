تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. مانشستر يونايتد يتحدى بول بوغبا.. وريال مدريد ينتظر مهمة مستحيلة

لم يعد السؤال الآن هو هل يستمر الفرنسي بول بوغبا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل، وتحوّل إلى: أين ستكون وجهة بوغبا المستقبلية؟.

ومنذ عدة أشهر، أثار بوغبا الجدل بتصريحات حول ”حلم أي لاعب هو الانضمام إلى ريال مدريد“، والآن أعلن النجم الفرنسي أنه يبحث عن خوض ”تحدٍ جديد“، مما يعني رغبته الأكيدة في الرحيل عن ”أولد ترافورد“، بعد 3 مواسم من عودته للفريق.

ويعتبر ناديي ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، هما الأقرب لضم بوغبا.

معركة بوغبا

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن المقابل المالي لصفقة بوغبا، يمكن أن يكون بمثابة ”الحل السحري“ لمانشستر يونايتد، كي يمنع رحيل اثنين من نجومه.

وتابعت بقولها: ”يواجه مانشستر يونايتد خطر رحيل مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد وحارسه الإسباني ديفيد دي خيا، قبل بداية الموسم الجديد، حيث ينتهي عقد اللاعبين منتصف العام 2020، وهو ما يعني أن النادي الإنجليزي سيكون مجبرًا على بيعهما أو تجديد عقديهما بالشروط المالية التي يريدها اللاعبان، حتى لا يرحلا مجانًا بعد عام من الآن“.

وطلب راشفورد الحصول على راتب أسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني، كي يجدد عقده لمدة 4 مواسم، وينتظر نادي برشلونة الإسباني بفارغ الصبر موقف المهاجم الشاب في أولد ترافورد.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال موقف دي خيا غامضًا في ظل العرض المغري الذي تلقاه من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتعثر مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

من جانبها قالت صحيفة ”مانشستر إيفننغ ستاندرد“ البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد ردّت بقوة على تصريحات بوغبا، مما يهدد بتصعيد الموقف بين الطرفين في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن موقف إدارة مانشستر يونايتد كان واضحًا، وهو أن ”بوغبا ليس للبيع“.

ريال مدريد والمهمة المستحيلة

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد يواجه مهمة صعبة للغاية، يتعين عليه إنجازها قبل يوم 8 يوليو المقبل، أي خلال 22 يومًا فقط.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته يوم الأحد: ”يعود ريال مدريد إلى التدريبات تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، في الثامن من يوليو المقبل، ولكن إدارة النادي، التي نجحت في إبرام العديد من الصفقات منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية، يجب عليها التخلص من 12 لاعبًا قبل هذا التاريخ“.

ونجح ريال مدريد في ضم 5 لاعبين حتى الآن، وهم البرازيلي إيدير ميليتاو، ومواطنه رودريغو، والبلجيكي إدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي، ولا يزال النادي الملكي يطارد الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم صفقة انتقاله إلى ”سانتياغو برنابيو“.

ومضت الصحيفة تقول: ”أبلغ زيدان إدارة ريال مدريد بأسماء عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم مكان في خططه خلال الموسم المقبل، ويأتي على رأسهم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس“.

وتابعت بقولها: ”في خط الدفاع سيرحل أحد اللاعبين خيسوس فاييخو أو ناتشو، وكذلك سيرجي ريغولين، وفي خط الوسط سيرحل الرباعي ماركوس لورينتي الذي سينتقل إلى أتلتيكو مدريد، وماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي الإنجليزي، ولا يزال البحث جارٍ عن وجهة لداني سيبايوس، بينما يقترب الكولومبي جيمس رودريغيز من نابولي الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو“.

وأشارت ”أس“ إلى أن الأزمة الكبرى ستكون في خط الهجوم، حيث يرغب ريال مدريد في رحيل عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم الويلزي غاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، وإبراهيم دياز، وربما ينضم إليهم ماركو أسينسيو“.

كوتينيو إلى أين؟

أكدت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو سيكون ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يقدّم كوتينيو المستوى المنتظر منذ انتقاله من نادي ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 160 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا.

وعانى كوتينيو من فقدان الثقة خلال الفترة الأخيرة مع برشلونة، وتعرض كثيرًا لصافرات الاستهجان من جماهير البارسا، خاصة مع النهاية المأساوية التي تعرض لها الفريق في ختام الموسم الماضي، بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ بالفعل مفاوضاته لضم كوتينيو إلى صفوفه، مستغلًا الأزمات التي يعاني منها اللاعب في برشلونة.

وقالت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته يوم الأحد، إن فالي رمضاني، مدير أعمال كوتينيو، تواجد في باريس، والتقى مسؤولًا مقربًا من البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان؛ من أجل بحث إمكانية انتقال نجم السليساو إلى بطل فرنسا.

كما أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن كوتينيو، مستعد للانضمام إلى تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفي.

ووفقًا لصحيفة ”إكسبريس“، فإن كوتينيو على استعداد للانتقال إلى تشيلسي بعد موسم مخيب مع برشلونة.

خطة مانشستر سيتي مع نجم بنفيكا

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يزال مصرًا على ضم جواو فليكس، نجم وسط نادي بنفيكا البرتغالي.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته يوم الأحد، أن غوارديولا يرى أن فليكس سيكون مستقبل مانشستر سيتي في السنوات المقبلة، كونه أحد المواهب الصاعدة بسرعة الصاروخ في القارة الأوروبية.

وتألق فليكس هذا الموسم بشدة، وقاد بنفيكا نحو التتويج بالدوري البرتغالي، وشارك طوال الموسم في 43 مباراة، أحرز خلالها 20 هدفًا، وصنع 11 آخر.

ويمتد عقد فليكس مع بنفيكا إلى منتصف موسم 2023، ويملك شرطًا جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 105 ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن غوارديولا يرغب في استمرار فليكس رفقة بنفيكا لموسم إضافي، لاكتساب المزيد من الخبرات، قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، الأشرس والأقوى في العالم.

وكشفت مخطط حامل لقب البريمييرليغ خلال الموسمين الماضيين للتعاقد مع فليكس، والذي يتضمن شراء اللاعب حاليًا، وإعارته لمدة موسم إلى بنفيكا، حتى يضمن غوارديولا حسم صفقة فليكس، في ظل المنافسة الشديدة التي يواجهها من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، على وجه الخصوص، على ضم اللاعب.

صفقات يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع مارويسيو ساري، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، لقيادة البيانكونيري في الموسم المقبل.

وأشارت شبكة ”سكاي إيطاليا“ إلى أن إدارة يوفنتوس تستعد لإبرام صفقتين مدويتين مع قدوم ساري، وهما الفرنسي بول بوغبا، وفيدريكو كييزا، نجم نادي فيورنتينا.

ويخطط يوفنتوس لدعم كبير لصفوفه في الموسم المقبل، كي يحقق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.