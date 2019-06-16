بوغبا يلمح إلى رحيله عن مانشستر يونايتد (فيديو)

ألمح بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، إلى إمكانية مغادرة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأبلغ صحفيين في طوكيو بأن الوقت الحالي ”ربما يكون مناسبًا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر“.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان، أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.

ولم يظهر بوغبا بشكل مميز وثابت في فترته مع يونايتد.

وقال بوغبا (26 عامًا) خلال مناسبة في طوكيو: ”هناك الكثير من الأقاويل والكثير من التفكير أيضًا.

بوغبا : أعتقد أنه الوقت المناسب للبحث عن تحدي جديد pic.twitter.com/Z7DtvPiCbt — موقع سوكر (@soccer_gcc) June 16, 2019

”قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر وقمت بعمل رائع. عشت لحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص وكما يحدث في أي مكان آخر“.

وأضاف: ”بعد هذا الموسم وبعد كل شيء حدث خلاله هو أفضل موسم لي.. أفكر في أن الوقت قد يكون مناسبًا لخوض تحد جديد في مكان آخر“.

وانتقل بوغبا إلى يونايتد من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (112.43 مليون دولار) في أغسطس آب 2016 في صفقة قياسية عالمية آنذاك، وشهدت فترته رحيل جوزيه مورينيو واستبداله بالمدرب الحالي أولي غونار سولشار.

ورغم عدم ثبات مستواه سجل اللاعب الفائز بكأس العالم 24 هدفًا في 92 مباراة مع يونايتد، واختير ضمن التشكيلة المثالية بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.