يوفنتوس يزاحم برشلونة وباريس سان جيرمان على ضم دي ليخت

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول نادي يوفنتوس في خط المفاوضات مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام.

ونشرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، تقريرًا أشارت فيه إلى إمكانية انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس خلال الموسم القادم، رغم الأخبار التي ربطته بباريس سان جيرمان وبرشلونة.

وكشفت الصحيفة عن رغبة مينو رايولا وكيل اللاعب في نقل موكله إلى اليوفي، مستغلًا العلاقة الممتازة بينه وبين إدارة النادي الإيطالي ومديره الرياضي فابيو باراتيسي.

ومن الممكن أن يضم اليوفي كلًا من بول بوغبا وماتياس دي ليخت خلال الصيف الجاري، خصوصًا أن الثنائي مطلوب بشدة من جانب ماوريسيو ساري، المدرب المحتمل للفريق.

يذكر أن أياكس أمستردام حدد 75 مليون يورو لبيع قائده، لكن المشكلة في رغبة دي ليخت وموكله، حيث لم يقرر اللاعب بعد وجهته القادمة.