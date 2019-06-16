عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”حفل زفاف أسطوري لراموس“.. وحال الأرجنتين لم يتغير

شكل حفل زواج المدافع الإسباني قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، وتعاقدات الفرق الكبرى أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا في كوبا أمريكا، ونهائي دوري كرة السلة الإسباني ومصير دي ليخت وبول بوغبا وأنطوان غريزمان.

الصحف الإسبانية

آس

ركزت الصحيفة على حفل زفاف المدافع الإسباني سيرجيو راموس والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم وكتبت: ”حفل زفاف أسطوري“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة في بداية نهائي دوري كرة السلة الإسبانية.

وتحدثت عن تقديم أتلتيكو مدريد لعرض لضم برونو فيرنانديز، وكتبت: ”أتلتيكو يعرض 50 مليون يورو لضم برونو فيرنانديز“.

ماركا

ركزت الصحيفة على حفل زفاف المدافع سيرجيو راموس، والذي حضره عدة نجوم وكتبت: ”راموس حصل على خاتمه“.

كما تحدثت عن قضية التلاعب بنتائج اللقاءات في إسبانيا وكتبت: ”ليس هناك دليل ضد بورخا فيرنانديز“.

كما تحدثت عن فوز ديبورتيفو لاكورنيا على مالاغا وبلوغه لقاء التأهل للصعود لدوري الدرجة الأولى.

سبورت

اهتمت الصحيفة بخسارة الأرجنتين بنجمها ميسي أمام كولومبيا في بداية مشوارها في كوبا أمريكا، وعنونت: ”حال الأرجنتين لم تتغير“.

كما تحدثت عن غريزمان، وكتبت: ”لم يوقع أي وثائق تربطه ببرشلونة“، كما اهتمت بصفقة الفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”يضغط على مانشستر يونايتد للرحيل“.

كما تحدثت عن هدفي فليب كوتينيو في كوبا أمريكا وخسارة برشلونة لقاءها الأول في نهائي دوري السلة أمام ريال مدريد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اختارت الصحيفة الاهتمام بنهائي ”توب 14“ في كرة الرغبي الذي شهد تتويج فريق تولوز باللقب العشرين في مسيرته.

كما اهتمت بسباق الدراجات الهوائية وسباقات الموتوجي بي.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بحوارها مع جانلويجي بوفون، إذ تحدث عن المدرب الجديد المحتمل لفريقه السابق، وقال: ”ساري إنه تاريخ آخر“.

كما تحدثت عن مغادرة توتي لروما وكتبت: ”يا لها من نهاية قبيحة“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة يوفنتوس التعاقد مع الهولندي دي ليخت والفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”بوغبا – دي ليخت: حرب يوفنتوس“.

كما تحدثت عن صفقات إنتر ميلان تحث قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي.