جيامباولو يغادر سامبدوريا ويقترب من تدريب ميلان

أعلن سامبدوريا الانفصال عن مدربه ماركو جيامباولو، اليوم السبت، بالتراضي وسط تكهنات بانتقاله إلى ميلان منافسه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لخلافة غينارو غاتوسو.

وقال سامبدوريا في بيان، إن رئيس النادي ماسيمو فيريرو اتفق مع جيامباولو على إنهاء العقد، الذي كان ممتدًا حتى صيف 2020، بالتراضي.

ودرّب جيامباولو (51 عامًا) العديد من الأندية الإيطالية المتواضعة والمتوسطة، وستكون خطوة الانتقال المحتملة لميلان الأكبر في مسيرته.

وقال جيامباولو لموقع سامبدوريا على الإنترنت: ”أشكر الرئيس فيريرو وكل المشجعين واللاعبين والمسؤولين والموظفين بعد 3 مواسم لا تنسى“.

وأنهى سامبدوريا المواسم الثلاثة الماضية في النصف الأعلى بجدول الدوري الإيطالي.

ورحل غاتوسو عن ميلان الشهر الماضي؛ بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ليمدد غيابه عن أهم مسابقة قارية إلى 6 سنوات.