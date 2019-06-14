رسميًا.. باولو مالديني مديرًا فنيًا جديدًا لميلان (صور)

أعلن نادي ميلان الإيطالي، رسميًا، تعيين باولو مالديني في منصب المدير الفني.

وقال النادي الإيطالي إنه عهد إلى باولو مالديني دور المدير الفني، بعد الانفصال عن غينارو غاتوزو، وسيعمل عن كثب مع رئيس مدير كرة القدم الجديد زفونيمير بوبان، الذي استقال من منصبه في مركز نائب الأمين العام.

قال بوبان: ”أنا ممتن للغاية للرئيس غياني إنفانتينو بسبب الفرصة التي منحها لي بعد العام 2016، لقد كان من دواعي فخري أن أكون جزءًا من تلك الإدارة“.

وأضاف: ”ترك الاتحاد الدولي لكرة القدم يعد أمرًا صعبًا للغاية، لكنني اتبعت قلبي في هذا القرار، كما فعلت عندما انضممت في البداية، الجميع في ميلان مثل عائلتي، وأعتبر المدينة كأنها منزلي، ولدي رغبة كبيرة من أجل مساعدة فريقي وهو أمر يعني الكثير بالنسبة لي“.

ولعب بوبان لميلان مدة 10 أعوام وكان ضمن الجيل الذهبي للنادي تحت إدارة آريغو ساكي في تسعينيات القرن الماضي.

ولعب مالديني، البالغ من العمر 50 عامًا، مع ميلان بين 1985 و2009، شارك خلالها في 901 مباراة، سجل فيها 33 هدفًا وصنع 21.

ونال مالديني مع ميلان 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي. و7 في الدوري الإيطالي، ولقبًا في كأس إيطاليا، و5 في السوبر الإيطالي، ولقبًا في كأس العالم للأندية، ولقبًا في كأس القارات.

يسر إيه سي ميلان الإعلان عن تعيين باولو مالديني كمديراً تقنياً جديداً للنادي. سيعمل عن كثب مع زفونيمير بوبان، الرئيس التنفيذي الجديد للنادي لنشاط كرة القدم. pic.twitter.com/HyrRCdyXSz — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 14, 2019