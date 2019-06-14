كأس العالم للسيدات.. اليابان تنتفض ونساء إيطاليا ينجحن فيما عجز عنه الرجال (فيديو)

بلغت إيطاليا دور الستة عشر لكأس العالم للسيدات عقب انتصارها الساحق بخمسة أهداف نظيفة على جامايكا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة وهو ما فشل فيه منتخب الرجال في آخر ثلاث نسخ للمونديال.

وأخفق منتخب إيطاليا في بلوغ دور الستة عشر في اخر ثلاث نسخ لنهائيات كأس العالم ، حيث ودع ”الأزوري“ نسختي 2010 و2014 من دور المجموعات وفشل في التأهل لنهائيات العام الماضي في روسيا.

واستمرت النتائج الساحقة خلال البطولة عقب انتصار الولايات المتحدة 13-صفر على تايلاند لتسجل كريستيانا جيريلي ”هاتريك“ و البديلة أورارا جالي ثنائية في الشوط الثاني.

اليابان الحقيقة تعود

عادت اليابان إلى الانتصارات عقب تعادل سلبي في الجولة الأولى أمام الأرجنتين لتظهر وجهها الحقيقي بالفوز بهدفين مقابل هدف على اسكتلندا.

وافتتحت اليابان، وصيفة بطل النسخة الأخيرة قبل أربع سنوات، مبارياتها في البطولة بتعادل مفاجئ بدون أهداف مع الأرجنتين المتواضعة لكنها بدت أكثر حسما في الثلث الهجومي أمام اسكتلندا.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي لاسكتلندا التي تشارك في البطولة لأول مرة عقب هزيمتها بالنتيجة ذاتها أمام إنجلترا في مباراتهما الافتتاحية ضمن المجموعة الرابعة لتودع البطولة.

وستخوض اليابان، المصنفة السابعة على العالم، مواجهتها المقبلة أمام إنجلترا ولديها فرصة لتصدر المجموعة.

باريس تخفق في التألق

ورغم أن النجمة نيكيتا باريس أهدرت ركلة جزاء في الشوط الأول إلا أن جودي تايلور حققت المطلوب وقادت إنجلترا للفوز على الأرجنتين لتبلغ دور الستة عشر في البطولة.

وسجلت باريس هدفا في الفوز على اسكتلندا بالجولة الأولى لكنها فشلت في تعزيز رصيدها في البطولة بإهدارها ركلة الجزاء.

ورغم فوز إنجلترا وضمان الظهور في الدور الثاني إلا أن فانينا كوريا حارسة الأرجنتين حصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بفضل تألقها خلال المباراة والتصدي للعديد من فرص إنجلترا.