كأس العالم للسيدات.. أستراليا تفسد انجاز مارتا وسيمينيا لم تلهم جنوب افريقيا

أفسدت استراليا فرحة مارتا قائدة البرازيل بتسجيل هدفه 16 في تاريخ مشاركتها في كأس العالم للسيدات عندما قلبت التأخر بهدفين إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمساعدة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأصبحت مارتا البالغة من العمر 33 عاما أول لاعبة تهز الشباك في خمس بطولات مختلفة لكأس العالم للسيدات عندما تقدمت للبرازيل من ركلة جزاء في أول مشاركة لها في النسخة الحالية عقب غيابها عن المباراة الأولى التي تألقت فيها كريستياني بتسجيل ثلاثية نظيفة في مرمى جامايكا في الجولة الأولى.

وجاءت المباراة ممتعة إلى حد كبير ويمكن أن تكون أفضل مباريات البطولة حتى الآن بفضل مهارات لاعبات البرازيل وإصرار نجمات استراليا.

وضاعفت كريستياني النتيجة للبرازيل بضربة رأس رائعة عندما تقدمت خطوة عن رقيبتها ووضعت الكرة في الشباك ببراعة.

وقلصت كيتلن فورد الفارق قبل نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني تعادلت كلو لوغارزو، أفضل لاعبة في المباراة، قبل أن تضع مونيكا كرة بالرأس بالخطأ في مرماها لتحسم استراليا الفوز ضمن المجموعة الثالثة.

وحصلت كلو لوغارزو على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بفضل هدفها وكذلك لمشاركتها في صنع هدف الفوز الذي سجلته مونيكا برأسها في مرمى البرازيل بالخطأ.

وهذا الانتصار الأول في البطولة بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف أمام إيطاليا في الجولة الأولى بينما ستلتقي إيطاليا مع جامايكا في ختام الجولة الثانية يوم الجمعة.

