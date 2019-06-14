تصنيف الفيفا.. منتخب بلجيكا يحتفظ بالصدارة وتقدم البرتغال وإسبانيا والسعودية وتراجع مصر (صورة)

حافظت المنتخبات الأربعة الأولى عالميًا على موقعها في التصنيف الجديد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، اليوم الجمعة.

ووفقًا للتصنيف الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، على موقعه على الإنترنت، فإن منتخب بلجيكا استمر في صدارة التصنيف، مكتسبًا 9 نقاط (1746 نقطة)، ليوسع الفارق مع منتخب فرنسا، الثاني، والذي خسر 16 نقطة (1718 نقطة).

وظل منتخب البرازيل في المركز الثالث (1681 نقطة)، وكذلك حافظ منتخب إنجلترا على المركز الرابع (1652نقطة).

وقفز منتخب البرتغال إلى المركز الخامس مكتسبًا 24 نقطة (1631 نقطة)، بعد أن توج بلقب دوري الأمم في نسخته الأولى.

وعلى صعيد منتخبات أفريقيا، ظل منتخب السنغال في الصدارة (22 عالميًا)، ثم تونس في المركز الثاني، ثم نيجيريا ثالثًا، والمغرب رابعًا.

وجاء المنتخب المصري في المركز الثامن أفريقيًا و58 عالميًا، في حين جاء منتخب الجزائر في المركز 12 أفريقيًا و68 عالميًا.

وعلى مستوى القارة الآسيوية، حافظ منتخب إيران على المركز الأول، في حين جاء منتخب الإمارات في المركز السادس قاريًا و67 عالميًا، ثم السعودية في المركز السابع آسيويًا و69 عالميًا.