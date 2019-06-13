روميلو لوكاكو يوافق على الانضمام إلى إنتر ميلان

وافق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على الانتقال من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، فإن لوكاكو وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى إنتر ميلان، واللعب تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن لوكاكو سيكون المهاجم رقم ”9“ في إنتر ميلان، وسيتقاضى 7.5 مليون يورو، (6.6 مليون جنيه إسترليني)، وسيمتد عقده مع النيراتزوري حتى العام 2024، (5 مواسم).

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان مستمرة، حيث إنه من المعروف أن النادي الإنجليزي لا يريد بيع لوكاكو بأقل من 70 مليون يورو، (62 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن لوكاكو يفضل الرحيل عن مانشستر يونايتد، بعدما تقلص دوره تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي يفضل الاعتماد على ماركوس راشفود في الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن لوكاكو قوله: ”كنت دائمًا من أشد المعجبين بالدوري الإيطالي، لديّ دوريان حلمت بهما دائمًا، الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي“.

وأضاف لوكاكو: ”هو الدوريّ المفضل، أحب إيطاليا. مع انتقال كريستيانو رونالدو أعتقد أن الدوري الإيطالي عاد الآن“.

وواصل: ”بالنسبة لي، أنطونيو كونتي هو أفضل مدير في العالم“.

من جهتها، قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: إن مانشستر يونايتد قد يبيع لوكاكو للحصول على السيولة الكافية للتعاقد مع صفقات جديدة.