إنتر ميلان ينهي اتفاقه مع لوكاكو.. وينتظر الحسم مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن لوكاكو التقى مسؤولي إنتر ميلان لبحث تفاصيل عقده رفقة النيراتزوري، ووافق على تقليل مطالبه المادية لتسهيل انتقاله إلى سان سيرو في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة الإنتر تنتظر الآن المفاوضات الحاسمة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

وتوقعت أن يتمسك مسؤولو المانيو بالحصول على 70 مليون يورو لبيع لوكاكو إلى إنتر ميلان.

وشارك لوكاكو هذا الموسم في 45 مباراة، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 4 أخرى، علمًا أنه انتقل إلى أولد ترافورد من إيفرتون مقابل 75 مليون إسترليني، بعقد يستمر حتى عام 2022.

وتابعت الصحيفة: ”يأتي التعاقد مع لوكاكو والمهاجم البوسني إدين دزيكو من روما الإيطالي على رأس أولويات المشروع الجديد لإنتر ميلان رفقة مدربه المنتظر أنطونيو كونتي، الذي من المنتظر أن يتم إعلانه رسميًا مدربًا للنيراتزوري خلال الأسبوع الجاري“.

وأشارت إلى أن صفقة ضم دزيكو تبدو أسهل كثيرًا من لوكاكو، لأن نادي روما يريد تقليل النفقات في أعقاب فشله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.