بوغبا يضحي من أجل حلم ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية إن الفرنسي بول بوغبا سيكون ثاني اللاعبين المنضمين إلى نادي ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة، بعد البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي، الذي سيتم إعلان صفقته رسميًا عقب نهائي الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

ويلتقي تشيلسي مع أرسنال في نهائي اليوروبا ليغ غدًا الأربعاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو، ومن المنتظر أن ينتقل هازارد نجم البلوز إلى ريال مدريد عقب المباراة مباشرة.

وأشار الصحفي الإسباني ”إدواردو إندا“ في برنامج ”الشرنغيتو“ إلى أن صفقة انتقال بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد انتهت بالفعل، بعد الاتفاق على كافة الشروط الخاصة بعقد اللاعب الفرنسي الدولي مع النادي الملكي.

وقال إندا: إن بوغبا وافق على تقليل راتبه السنوي من 15 مليون يورو إلى 12 مليون يورو، كي يحقق حلم الانتقال إلى ريال مدريد.

وتابع بقوله: ”شركة أديداس تضغط بقوة لإتمام الاتفاق، لأن بوغبا يمثل أحد العلامات المميزة للشركة، التي ترغب في ارتداء اللاعب لقميص ريال مدريد“.

وتوقع إندا أن تكون قيمة صفقة انتقال بوغبا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في حدود 156 إلى 170 مليون يورو.

وكان بوغبا قد أكد من قبل أن اللعب لريال مدريد يمثل ”حلمًا“ لكل لاعبي العالم، وأشاد بمواطنه زين الدين زيدان مدرب الريال، وأشار إلى أنه يرغب في اللعب تحت قيادته.