عناوين الصحف الرياضية العالمية: الطفل الذي ينام بقميص ريال مدريد.. وغريزمان سيلعب لبرشلونة (صور)

شكلت تصريحات الرئيس التنفيذي لأتليتكو مدريد وتعاقدات ريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتعاقدات مانشستر يونايتد وتوتنهام ومصير دي ليخت وكأس العالم للسيدات فرنسا 2019.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ماركا بتقديم الصربي لوكا يوفيتش كلاعب لريال مدريد وتصريحات فلورنتينو بيريز الذي قال :“ دعونا نتفاعل بقوة ”.

كما تحدثت عن تعاقد الفريق مع ميندي وكتبت :“ ميندي 48+5 ملايين ”.

كما اهتمت بتصريحات الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد :“ غريزمان سيلعب في برشلونة ”.

سبورت

اهتمت سبورت بتصريحات الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد وكتبت :“ غريزمان سيلعب في برشلونة ”.

كما تحدثت عن دي ليخت وكتبت :“ وكيل دي ليخت في باريس للتفاوض حول انتقاله لسان جيرمان“.

وتحدثت الصحيفة عن لقاء رئيس برشلونة والمدرب فالفيردي وصفقات ريال مدريد وكتبت :“ ريال مدريد يقدم يوفيتش ويتعاقد مع ميندي ”.

الموندو ديبورتيفو

بدورها اهتمت الصحيفة بتصريحات جيل مارين وكتبت :“ غريزمان سيلعب في برشلونة ”.

كما اهتمت بتعاقد ريال مدريد مع ميندي وكتبت :“ ميندي 48+5 ملايين يورو ”.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن خسارة منتخب إسبانيا للسيدات في كأس العالم أمام ألمانيا ”.

آس

ركزت الصحيفة على تقديم ريال مدريد للوكا يوفيتش وعنونت :“ الطفل الذي ينام بقميص ريال مدريد“.

كما تحدثت عن تصريحات جيل مارين وكتبت :“ غريزمان سيلعب في برشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بخسارة المنتخب الإسباني للسيدات في كأس العالم أمام إسبانيا وتعاقد ريال مدريد مع ميندي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على المحاولة التي يعتزم مانشستر يونايتد القيام بها لخطف غريزمان من برشلونة وكتبت :“ يسعى مانشستر للقيام بمحاولة أخيرة لخطف غريزمان من برشلونة مقابل 95 مليون جنيه إسترليني ”.

كما اهتمت باستعدادات هازارد للتقديم رسميًّا كلاعب لريال مدريد ورغبة توتنهام في التعاقد مع لاعب وسط ليون تانغي ندومبيلي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم على النرويج بصعوبة وكتبت :“ بالعقلية ”.

كما أبرز تصريحات إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول مونديال فرنسا للسيدات والذي أكد خلالها أن النسخة الحالية ستكون بمثابة خطوة للإمام.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على ميركاتو يوفنتوس في حال قدوم ساري إذ أكدت أن إيكاردي يبقى أولوية للمدرب الجديد، مع رحيل ديبالا وقدوم رابيو.

كما اهتمت بتأثير روبيرتو مانشيني على منتخب إيطاليا الذي عاد للتألق مجددًا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة غوارديولا ضم كونسيلو لاعب يوفنتوس.

كما اهتمت برغبة لوكاكو الرحيل نحو إنتر ميلان وكتبت :“ لوكاكو ينادي إنتر ميلان ”.