يرفض بقاء إيكاردي ويرحب برحيل ناينغولان.. كونتي يبدأ ثورة التصحيح في إنتر ميلان

بدأ إنتر ميلان ومديره الفني الجديد أنطونيو كونتي التخطيط والاستعداد للموسم الجديد لبناء فريق قوي قادر على مواجهة يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي ثماني مرات متتالية آخرها الموسم المنصرم.

وعهد إنتر بمسؤولية إحياء آمال الفريق الذي لم يفز بلقب في ثمانية أعوام إلى كونتي مدرب يوفنتوس وتشيلسي وإيطاليا السابق.

وحل المدرب البالغ عمره 49 عامًا بدلا من لوتشيانو سباليتي الذي رحل عن الفريق المملوك لمستثمرين صينيين نهاية الشهر الماضي قبل عامين من نهاية عقده رغم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونال إنتر لقب الدوري 18 مرة وكأس إيطاليا في سبع مناسبات لكنه عانى منذ حصده ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس مع جوزيه مورينيو في 2010.

وجاء لقبه الأخير عندما نال بطولة كأس إيطاليا في 2011 وفشل في بلوغ دوري الأبطال في ستة مواسم متتالية قبل العودة بقيادة سباليتي في الموسم الحالي.

وبات كونتي المدرب رقم 11 في تسع سنوات منذ رحيل مورينيو وتغيير إدارة النادي مرتين لذلك يسعى للبقاء أطول فترة ممكنة من خلال اختيار تشكيلة قادرة على الفوز بالألقاب.

وقالت موقع ”كاليتشو ميركاتو“ الإيطالي إن المدرب الجديد التقى مع الرئيس التنفيذي جوزيبي ماروتا يوم الثلاثاء لمناقشة خطط فترة الانتقالات.

وكان أهم ما في الأمر مستقبل القائد السابق ماورو إيكاردي الذي يصر كونتي على عدم رغبته في الانضمام إلى فريقه رغم أن إنتر فشل حتى الآن في إيجاد وجهة له لأن زوجته ومدير أعماله يرفضون الاستماع إلى أي عروض من الخارج.

وناقش كونتي مع ماروتا أيضًا مستقبل الكرواتي إيفان بريشيتش ولاعب الوسط البلجيكي راديا ناينغولان إذ سمح النادي لهما بالرحيل في حال وصول عروض جيدة.

ومع ذلك ، هناك شيء واحد مؤكد هو أن نيكولو باريلا لاعب وسط كالياري على رأس أولويات كونتي للتعاقد معه حيث يأمل إنتر في ضمه خلال الأسبوع الحالي.