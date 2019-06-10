تقرير: صفقة ديبالا وإيكاردي بين يوفنتوس وإنتر ميلان تقترب

ذكرت تقارير صحفية إيطالية الإثنين، أن صفقة يوفنتوس وإنتر ميلان التبادلية التي تشمل اللاعبينِ الأرجنتينيينِ باولو ديبالا وماورو إيكادي تقترب من النجاح.

ويُنتظر أن يعدل أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في تشكيلة الفريق، مع تأهل النيراتزوري إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ورغبته في العودة إلى منصات التتويج، خاصة الدوري الإيطالي، وهو الأمر الذي ينطبق على يوفنتوس، الذي يريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مع تقارير تربطه بالتعاقد مع المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، لخلافة ماسيمليانو آليغري.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن كونتي يريد التخلص من بعض اللاعبين في إنتر ميلان، ويأتي إيكاردي على رأس هؤلاء اللاعبين.

وأضاف الموقع أن إنتر ميلان سيخبر إيكاردي قريبًا بقرار ببيعه، وأن صفقة تبادلية قد تتم مع يوفنتوس، بانتقال باولو ديبالا إلى النيرازوري مقابل الحصول على خدمات إيكاردي.

وتقلص دور ديبالا في يوفنتوس الموسم الماضي، مع التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين أن إيكاردي وقع في خلافات قوية مع إدارة إنتر ميلان التي قررت تجميده، قبل أن تحل المشاكل بين الطرفين ويعود اللاعب الأرجنتيني إلى تشكيلة الفريق.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن ماورو وزوجته واندا، وهي وكيلة أعماله أيضًا، لم يغادرا إيطاليا لقضاء العطلة الصيفية، ما قد يدلل على وجود اجتماعات تُعقد مع إدارة يوفنتوس.