كالتشيو ميركاتو: بول بوغبا وافق على العودة إلى يوفنتوس

تتواصل التقارير التي تتحدث عن مستقبل اللاعب الفرنسي بول بوغبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل ارتباطه بريال مدريد ويوفنتوس.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن بول بوغبا وافق على الشروط الشخصية للعودة إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات صيف 2019، بعد 3 مواسم من عودته إلى مانشستر يونايتد، واتفق مع فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس.

وغادر بول بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مانشستر يونايتد، مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكنه تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وأضاف ”كالتشيو ميركاتو“ أن فابيو باراتيشي كان حاضرًا في خسارة فرنسا 0/2 أمام تركيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبعد المباراة التقى مع بول بوغبا، وحصل المدير ليوفنتوس على موافقة بوغبا على العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل الرياضي .

وأشار الموقع إلى أن مانشستر يونايتد قد يعرقل الصفقة حيث سيطالب بالحصول على مبلغ ضخم للتنازل عن بوغبا، الذي انتقل مجانًا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس العام 2012.

وأردف ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن يوفنتوس قد لا يضم بوغبا بمقابل مادي كامل، حيث قد يشرك باولو ديبالا أو دوغلاس كوستا وجواو كانسيلو.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، علمًا بأن عقده مع مانشستر يونايتد يمتد حتى العام 2021.