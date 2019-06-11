روما يعين فونيسكا مدرب شاختار السابق بعقد لمدة عامين

أعلن روما، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع باولو فونيسكا، مدرب شاختار دونيتسك السابق، بعقد لمدة عامين، اليوم الثلاثاء.

وسيتولى البرتغالي فونيسكا، الذي قاد شاختار الأوكراني للفوز بالثنائية المحلية الدوري والكأس ثلاث سنوات متتالية بين 2016 و2019، المسؤولية خلفًا للمدرب كلاوديو رانييري الذي تولى المسؤولية في مارس آذار بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وقال فونيسكا في بيان ”أنا سعيد جدًا بتعييني كمدرب لروما. أريد أن أشكر إدارة النادي على منحي هذه الفرصة. أنا متحمس وأشعر بدوافع المهمة التي تنتظرني“.

وأصبح فونيسكا (46 عامًا) أول مدرب بدوام كامل بعد أوسيبيو دي فرانشيسكو الذي أقيل في مارس آذار. وقال روما إنه يملك بندًا يسمح بتمديد العقد مع المدرب الجديد حتى 2022.