عناوين الصحافة الرياضية العالمية: كل شيء من أجل بوغبا.. شكوك لدى دي ليخت (صور)

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020 وأخبار الانتقالات أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالحوارات مع اللاعبين والنجوم ومستقبل البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على السويد في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“ أهداف ولعب جيد في الطريق نحو أمم أوروبا 2020 ”.

كما اهتمت بصفقة الفرنسي بول بوغبا وكتبت :“ كل شيء من أجل بول بوغبا ”.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن تصريح ديشامب والذي تحدثت خلاله عن توقيع ميندي لريال مدريد.

سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل النجم البرازيلي نيمار وكتبت :“ طلاق بين نيمار وباريس سان جيرمان ”.

كما تحدثت عن فوز إسبانيا على السويد في تصفيات أمم أوروبا 2020 ورغبة مانشستر يونايتد بضم الكرواتي إيفان راكيتش.

آس

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إسبانيا على السويد في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“ إسبانيا مرة أخرى ”.

كما تحدثت عن البرتغالي جواو فيليكس وكتبت :“ مشروع أتلتيكو مدريد يغري جواو فيليكس ”.

الصحيفة أجرت حوارًا مع رافائيل نادال وتحدثت عن تصريح ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا والذي أكد أن ميندي سيلتحق بريال مدريد.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بمستقبل الهولندي دي ليخت والذي يرغب برشلونة في التعاقد معه وكتبت :“ شكوك صغيرة لدى دي ليخت ”.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا على السويد برسم تصفيات أمم أوروبا 2020 بفضل ضربتي جزاء.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تقديم مانشستر يونايتد لعرض كبير للاعب كريستال بالاس وكتبت :“ مانشستر يونايتد يقدم 50 مليون جنيه إسترليني لضم أرون بيساكا ”.

كما أجرت حوارًا مع حارس المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد والذي قال:“ تعلمت درسًا كبيرًا ”.

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

خصصت المجلة عددها الأسبوعي لبضع قضايا من بينها الحوار مع بليس ماتويدي لاعب يوفنتوس حول الهتافات العنصرية ضده وقال :“ أسامح ”.

كما تحدثت عن عودة البرازيلي ليوناردو لمنصب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وكتبت ”الشخص الذي بإمكانه تغيير كل شيء“.

واهتمت المجلة بالمدرب البرتغالي فيلاس بواش والذي تعاقد مع أولمبيك مارسيليا.

ليكيب

اهتمت الصحيفة بقرار أسطورة كرة السلة الفرنسي توني باركر الذي قرر الاعتزال بشكل نهائي بعد مسيرة كبيرة خصوصًا برفقة سان أنتونيو سبيرز وكتبت :“ حلم أمريكي ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل وسط ميدان كالياري ومنتخب إيطاليا نيكولو باريلا وكتبت “ ديربي ميلاني حول باريلا ”.

كما اهتمت برفض أغلب أندية إيطاليا مشروع دوري السوبر الأوروبي، ولقاء منتخب إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في تصفيات أمم أوروبا 2020.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على المنتخبات الإيطالية إذ يواجه منتخب إيطاليا الأول منتخب البوسنة في تصفيات أمم أوروبا 2020 ومنتخب إيطاليا للشباب يقابل أوكرانيا في نصف نهائي كأس العالم ومنتخب إيطاليا للسيدات يواجه منتخب جامايكا وكلها منتخبات تألقت في المسابقات الثلاث.

كما تحدثت عن يوفنتوس وفوز رونالدو بدوري الأمم الأوروبية ومحاولته استمالة دي ليخت، كما يبحث عن قدوم صديقة البرازيلي مارسيلو وكتبت :“ساري ، سأجلبهم من أجلك ”.