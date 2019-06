دي ليخت يضحك بعد عرض من كريستيانو رونالدو للانتقال إلى يوفنتوس (فيديو)

قال ماتيس دي ليخت، مدافع منتخب هولندا، المرشح بقوة لمغادرة أياكس أمستردام في الأسابيع المقبلة، إن كريستيانو رونالدو طلب منه الانتقال إلى يوفنتوس بطل إيطاليا خلال المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد.

وفازت البرتغال 1-صفر على هولندا، مما أحبط دي ليخت (19 عامًا) الذي ارتبط بالانتقال إلى عدة أندية كبرى في أوروبا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وهو يتحدث مع قلب الدفاع الهولندي في نهاية اللقاء وأكد دي ليخت أن اللاعب الفائز بخمس كرات ذهبية تحدث معه عن انتقال محتمل لناديه الإيطالي.

De Ligt: “Ronaldo asked me to come to Juventus. I was a little shocked by that question, that’s why I laughed. I didn’t understand him at first.” [NOS] pic.twitter.com/2qqU0C6U9Z

— Juvefc.com (@juvefcdotcom) June 9, 2019