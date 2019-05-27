دي ليخت نجم أياكس يصدم جمهور نادي برشلونة بهذا التصريح

وجه ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، صدمة لجمهور نادي برشلونة بسبب حديثه عن مستقبله ووجهته المحتملة والمقبلة في الموسم الجديد.

وقال دي ليخت في حواره لشبكة ”NOS“ الهولندية: ”لم أحسم قراري النهائي حتى الآن بشأن مستقبلي“.

وأضاف: ”كانت هناك أخبار كثيرة تتحدث عني طوال الموسم، ولكنها لا تقودني للجنون ولا تزعجني“.

وعن رحيل زميله دي يونغ إلى برشلونة، أشار: ”هو اتخذ قراره وانتقل إلى برشلونة وأنا لم أفعل، هكذا تسير الحياة“.

وأردف: ”كل ما عليك فعله هو أن تدرس قرارك جيدًا وتختار ما هو الأفضل بالنسبة لك، هناك أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد معي، وهذا صحيح“.

وأجاب دي ليخت عن سؤال إذا ما كان برشلونة هو النادي الذي يحلم بالانتقال إليه، قائلًا: ”ليس لدي نادٍ محدد يحقق أحلامي بعد أياكس، كان حلمي دائمًا أن ألعب في هذا النادي ونجحت بالفعل، وبالنظر إلى أن لدي عقدًا هنا، فهناك احتمالية للبقاء بالفريق“.

وأتم: ”أتطلع للانتقال إلى مرحلة أفضل من أجل تطوير أدائي الفني والبدني بالمستقبل، وإذا ما كان من الأفضل أن تبدأ التجهيز للموسم المقبل مع أياكس أو نادٍ آخر، وطالما لدي عقد مع النادي، فستكون هناك بالتأكيد فرصة للاستمرار“.

وكان اللاعب ذاته قد أقر في وقت سابق بأنه سيحسم مصيره عقب مشاركته رفقة منتخب هولندا في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا مع إنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم 6 يونيو/حزيران المقبل، على أن يلعب مع البرتغال أو سويسرا لتحديد الفائز باللقب أو المركزين الثالث والرابع، يوم 9 من الشهر نفسه.