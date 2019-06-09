ميلان الإيطالي ينافس النادي الأهلي المصري على مهاجم منتخب مالي

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي ميلان يرغب بضم المهاجم المالي سيكو كواتا، الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب، المقامة في بولندا حاليًا.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إلى أن إدارة نادي ميلان أرسلت كشافين إلى بولندا، لمتابعة كواتا في مباراة مالي وإيطاليا، في دور الثمانية للبطولة، والتي انتهت لصالح الآزوري 4-2، وأحرز كواتا هدفًا في تلك المباراة.

وسجّل كواتا 3 أهداف في مشوار مالي خلال المونديال.

ويلعب كواتا في صفوف نادي ليفيرينغ النمساوي، ويبلغ من العمر 19 عامًا.

وكان النادي الأهلي المصري قد فتح خطًا ساخنًا للتعاقد مع كواتا.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، أن الإدارة تلقت ترشيحات لضم كواتا، وتم عرض مقاطع الفيديو الخاصة به على لجنة التخطيط، والتي تضم: طه إسماعيل، وزكريا ناصف، وخالد بيبو، والذين أبدوا إعجابهم بقدرات اللاعب ومدى الاستفادة الفنية التي ستعود على الفريق، جراء التعاقد معه بخلاف إمكانية الاستفادة المادية منه في حالة بيعه، خاصة أنه لا يزال صغير السن.

وفتحت إدارة التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي خطًا مع ناديه النمساوي ليفيرينغ، الذي لم يُبدِ ممانعته في بيعه، لكنه ينتظر وصول عرض رسمي من القلعة الحمراء من أجل حسم الصفقة التي لن تقل قيمتها المالية عن مليون دولار.