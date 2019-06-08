انتصارات مهمة لإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وخسارة مفاجئة لفرنسا أمام تركيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 (فيديو)

واصل منتخب إيطاليا سلسلة انتصاراه بعدما تغلب 3/0 على اليونان، ليحقق فوزه الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، في حين تغلب المنتخب الألماني 2/0 على روسيا البيضاء، وخسر منتخب فرنسا، بطل العالم 0/2 أمام تركيا.

وافتتح نيكولو باريلا التسجيل لإيطاليا في الدقيقة 23، قبل أن يسجل الآتزوري هدفين عبر لورنزو إنسيني وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين 30 و33، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا 3/0.

ورفع الفوز رصيد منتخب إيطاليا إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة العاشرة، بفارق 3 نقاط عن فنلندا الثاني، و4 نقاط لكل من اليونان والبوسنة والهرسك.

وفي مباراة ثانية، تقدم ليروي ساني لألمانيا في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف ماركو رويس الهدف الثاني للمانشافت في الدقيقة 62، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن إيرلندا الشمالية التي تملك 9 نقاط من 3 مباريات، ويملك منتخب هولندا 3 نقاط من مباراتين، في حين لا يملك منتخبا روسيا البيضاء وإستونيا أي نقطة.

وسقط المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم 2018، أمام منافسه التركي بنتيجة 0/2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تركيا 2/0، سجلهما كان ايهان في الدقيقة 30، بضربة رأس قوية، وسجل سينجيز أوندير الهدف الثاني لتركيا في الدقيقة 40 بعد خطأ دفاعي فادح.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الثامنة، مقابل 6 نقاط من 3 مباريات كذلك لفرنسا في المركز الثاني.

وتغلب منتخب بلجيكا 3/0 على كازاخستان، سجلها درايس ميرتينز في الدقيقة 11، وتيموثي كاستانيي في الدقيقة 14، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 50.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة التاسعة، مقابل 6 نقاط لروسيا في المركز الثاني، و4 نقاط لكل من قبرص وإسكتلندا في المركزين الثالث والرابع.