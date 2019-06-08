أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. نافاس يهدي الهدف لزميله الراحل.. ورودريجيز يودع هازارد (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

رودريغيز يودع هازارد

حرص أنتونيو رودريجيز، لاعب نادي تشيلسي على توجيه رسالة وداع لزميله هازارد، الذي انتقل أمس إلى نادي ريال مدريد الإسباني، حيث قال رودريغيز عبر صفحته: ”المحزن أن أراك تركت إخوانك! لكني أتمنى لك كل التوفيق، لقد كان من دواعي سروري اللعب معك“.



ماسكيرانو يشكر ريفربليت

وجّه المدافع الأرجنتيني ماسكيرانو، الشكر لنادي ريفربليت، بعدما حرص النادي الأرجنتيني على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب ورد اللاعب عبر صفحته: ”شكرًا ريفربليت.. انبثقت من قاع الأعظم، تحتفل اليوم بخافير ماسكيرانو، أتمنى لك يومًا عظيمًا“.



لوكاس توريرا يطمئن جماهير الأوروغواي

حرص لوكاس توريرا لاعب منتخب الأوروغواي على طمأنة جماهير الأوروغواي، بعدما نشر صورة له عبر صفحته الشخصية، خلال التدريبات الأخيرة لمنتخب بلاده استعدادًا لبطولة كوبا أميركا.



لويس سواريز في حفل خاص

نشر لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له مع زوجته خلال حفل نظمته مؤسسة سيليست، ويسعى سواريز لكتابة تاريخ جديد له مع منتخب بلاده خلال مشاركته في كوبا أمريكا.

ريال مدريد.. رقم قياسي لراموس

أبرزت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني رقمًا قياسيًا للاعب النادي الملكي وقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، وهو كونه أكثر اللاعبين الإسبان تحقيقًا للفوز مع منتخب المتادور، حيث قالت الصفحة: ”سجل الكابتن 122 فوزًا هو أكثر لاعب تحقيقًا للفوز في تاريخ المنتخب الوطني“.



نافاس يهدي الهدف لزميله الراحل

أهدى خيسوس نافاس لاعب المنتخب الإسباني هدفه ضد جزر الفارو إلى الراحل مؤخرًا خوسيه أنطونيو رييس، ومهديه في الوقت نفسه إلى مدربه لويس إنريكي، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”انتصار وهدف لذكرى ريس، 3 نقاط أخرى، والآن لإعداد المباراة ضد السويد!“.



ترينت أرنولد يدعم منتخب السيدات

حرص اللاعب الإنجليزي ترينت أرنولد، على دعم منتخب إنجلترا للسيدات في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة الآن، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”حظًا سعيدًا استمتع بها وإحضار الكأس إلى المنزل“.



النصر السعودي ينشر تفاصيل العضوية الجديدة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي توضيحًا لطريقة الانضمام إلى عضوية النادي وتفاصيلها، حيث قالت الصفحة أعلى صورة لتوضيح العضوية: ”طريقة الانضمام لعضوية نادي النصر، وتفاصيل العضوية الذهبية والعادية“.



الرجاء المغربي يعلن تمديد عقد بنور

أعلن نادي الرجاء المغربي عن تمديد عقد لاعبه بدر بنور لمدة 3 مواسم أخرى، حيث وضعت الصفحة الرسمية للنادي صورة للاعب كُتب أعلاها ”وضع بدر بنور اليوم ورقة على ورقة لتمديد العقد حتى نهاية موسم 2022“.



محمد عواد في الساحل

نشر محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، صورة عبر صفحته الشخصية لكوب من عصير الليمون كا يمسك به أثناء تواجده في الساحل الشمالي، وكان عواد قد اُستبعد من قائمة المنتخب المصري، التي ستخوض غمار كأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق الشهر الجاري.



عمرو وردة يستعرض مهاراته

نشر عمرو وردة لاعب المنتخب المصري صورة له أثناء تدريبات الفريق الأخير قبل انطلاق غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية، كإشارة إلى استعدادات وردة وزملائه لمنافسات الكان الأفريقي، التي يطمع من خلالها الجمهور المصري إلى العودة لمنصات التتويج.

