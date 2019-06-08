تطورات ميركاتو الأندية الأوربية.. غريزمان يواصل إثارة الجدل وكوتينيو ”بضاعة كاسدة“

لا تزال سوق الانتقالات الصيفية تبوح بأسرارها يومًا بعد يوم، في ميركاتو من المتوقع أن يكون الأسخن والأكثر إثارة على الإطلاق منذ سنوات، في ظل الأسماء الرنانة التي تدور حولها التكهنات، ورغبة الأندية الكبرى في ضم صفقات مميزة استعدادًا للموسم المقبل.

غريزمان يثير الجدل

أثار المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل من جديد، بعد التصريحات التي أدلى بها مساء اليوم السبت، حول وجهته المقبلة.

وقال غريزمان، في مقابلة مع البرنامج التليفزيوني الفرنسي TéléMatin، إنه يعلم وجهته المقبلة، بعد انتهاء علاقته بالروخي بلانكوس.

وأضاف غريزمان بقوله: ”أعلم تمامًا أين سأكون في الموسم المقبل، أستطيع القول إنني لن أذهب إلى ميامي“، في إشارة إلى نادي إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن غريزمان لن يحدد وجهته بشكل حاسم قبل يوم 1 يوليو المقبل، حيث سيكون الشرط الجزائي في عقده وقتها رفقة أتلتيكو مدريد 120 مليون يورو، وليس 200 مليون يورو كما هو الحال حتى هذا التاريخ.

وارتبط غريزمان بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، ولكن لا تزال الشكوك تحيط بالصفقة، في الوقت الذي دخل فيه نادي مانشستر يونايتد سباق ضم المهاجم الفرنسي، ومعه بايرن ميونخ الألماني.

صدمة غاريث بيل

لم تمر ساعات على نشوة الانتصار في ريال مدريد، بعد نجاح النادي الملكي في ضم البلجيكي إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يتعرض الميرنغي لصدمة على يد نجمه الويلزي غاريث بيل.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن بيل أبلغ إدارة ريال مدريد رسميًا بأنه لن يرحل عن الفريق في الموسم المقبل، رغم خروجه نهائيًا من حسابات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ويتعين على إدارة ريال مدريد التخلص من بعض نجوم الفريق، في ظل الصفقات التي ينوي النادي إبرامها في سوق الانتقالات الجارية، والتي نجح في حسم اثنين منها مؤخرًا، وهما الصربي لوكا يوفيتش، وهازارد.

وأضافت بقولها: ”القرار الخاص بغاريث بيل جاء أولًا عبر مدير أعماله جوناثان بارنيت، الذي أبلغ إدارة النادي الملكي برغبة موكله، قبل أن يطلب بيل اجتماعًا مع مديري النادي، وأبلغهم بأنه سيبقى رفقة الفريق، وأن على إدارة الميرينغي ألا تلتفت إلى أي عروض خارجية لضمه في الموسم المقبل“.

وتابعت بقولها: ”أبلغ بيل إدارة ريال مدريد بأن هناك أسبابًا شخصية تدفعه إلى قرار البقاء في ريال مدريد، خاصة مع استقرار أسرته في العاصمة الإسبانية“.

نهاية إيكاردي مع إنتر ميلان

وحسمت تقارير صحفية مصير المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس إيطاليا“، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن إيكاردي سيرحل عن إنتر ميلان، بعد أن توافق المدرب الجديد أنطونيو كونتي مع إدارة الإنتر، حول قرار عدم استمرار اللاعب رفقة النيراتزوري.

وأضافت بقولها إن إدارة إنتر ميلان ستعمل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على التخلص من إيكاردي، وإجبار المهاجم الأرجنتيني الدولي على قبول قرارها والرحيل عن النادي.

وأشارت إلى أن نادي إنتر ميلان بدأ بالفعل في إعداد البدائل الهجومية لإيكاردي، ويأتي على رأسها البلجيكي روميلو لوكاكو نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبوسني إدين دزيكو، مهاجم نادي روما الإيطالي.

وترغب أندية يوفنتوس وروما في الحصول على خدمات إيكاردي بداية من الموسم الجديد.

ولعب إيكاردي، 26 عامًا، 37 مباراة هذا الموسم مع إنتر ميلان، وأحرز خلالها 17 هدفًا، وصنع 5 أخرى، علمًا أنه غاب عن الفريق في العديد من المباريات نتيجة قرار إدارة النادي بسحب شارة القيادة منه، قبل أن يعود إلى المشاركة في المباريات نهاية الموسم.

واحتل إنتر ميلان المركز الرابع في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي، ما يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كوتينيو ”بضاعة كاسدة“

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن البرازيلي فيليب كوتينيو لم يتلقَّ أي عرض رسمي للانتقال من البلوغرانا في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن كوتينيو، الذي عانى منذ انضمامه إلى البارسا من ليفربول في يناير 2018، من تراجع مستواه، وفقدان الثقة مع جماهير برشلونة، لم يتلقَّ أي عرض جادّ، رغم كونه أحد المرشحين لمغادرة ”كامب نو“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن إدارة برشلونة تلقت عروضًا لـ5 من لاعبيها، وهم الحارس سيليسين، والبرتغالي نيلسون سيميدو، والبرازيلي مالكوم، والبرتغالي أندريه غوميز، والإسباني دينيس سواريز.

فشل مشروع نيمار

كان الهدف من صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان أن يكون البرازيلي صانع المجد الأوروبي في النادي الفرنسي، الذي تعاقد مع اللاعب مقابل 222 مليون يورو، بخلاف راتبه السنوي، ولكن ذهبت كل هذه الآمال أدراج الرياح بعد عامين على الصفقة التاريخية.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن نادي باريس سان جيرمان يواجه موقفًا حرجًا للغاية فيما يتعلق بمستقبل نيمار

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن الأزمات المتكررة التي تطارد نيمار في الفترة الأخيرة ضربت المشروع الفرنسي مع نجم السليساو في مقتل، في ظل الإصابة المتكررة، التي تعرض لها اللاعب 3 مرات في الكاحل، إضافة إلى الاتهامات الأخلاقية التي تلاحقه، بعد اتهامه باغتصاب فتاة برازيلية.

وأكدت ”ليكيب“ أن باريس سان جيرمان لا يستطيع بيع نيمار الآن، لأنه سيخسر كثيرًا في تلك الصفقة، كون اللاعب لا يساوي أكثر من 180 مليون يورو حاليًا، ما لم يكن أقل، إضافة إلى أن اللاعب لا يمثل ”بضاعة رائجة“ في الوقت الحالي، في ظل الإصابات والفضائح التي تطارده.

ليروي ساني إلى يوفنتوس؟

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رفض بيع لاعبه الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن إدارة السيتي أبلغت البايرن أن ساني لن ينتقل إلى بطل الدوري الألماني.

وتوقع الموقع الإيطالي الشهير أن يكون رفض السيتي لانتقال ساني إلى بايرن ميونخ دافعًا قويًا لنادي يوفنتوس الإيطالي كي يدخل سباق ضم اللاعب الشاب.