هل يعود بوفون إلى بارما الإيطالي من حيث بدأ؟

يفكر جيانلويغي بوفون، قائد يوفنتوس وإيطاليا السابق، جديًا في العودة من حيث بدأ بالانضمام إلى بارما الإيطالي عقب رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأعلن سان جيرمان انتهاء عقد الحارس الإيطالي المخضرم في نهاية الشهر الجاري ليخوض عامًا واحدًا في النادي الفرنسي.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، يوم السبت، إن نية الحارس المخضرم بعد الرحيل عن سان جيرمان هي مواصلة مسيرته المهنية لموسم آخر على الأقل واللعب في إيطاليا.

وأضافت أن العودة لبارما ليست مجرد شائعة بل على العكس تحدثت إدارة بارما مع بعض الأشخاص المقربين من بوفون.

تم خلال هذه المناقشات الحديث عن مدى إمكانية تحقيق هذه الفكرة دون الخوض في تفاصيل اقتصادية أو تعاقدية.

بدأ بوفون، الحارس الفائز بكأس العالم والبالغ من العمر 41 عامًا، مسيرته الاحترافية مع بارما وهو في 17 من عمره في 1995 قبل الانتقال إلى يوفنتوس حيث فاز بتسعة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا.