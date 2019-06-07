نادي برشلونة يفاوض الحارس الإيطالي بوفون

ودّع الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده الذي استمر لموسم واحد، دون أن يحدد وجهته القادمة ولا الاعتزال النهائي رغم تجاوزه 41 سنة.

وحسب قناة “ سكاي سبورتس “ فعدة فرق فاوضت الحارس الدولي الإيطالي، ومن بينها برشلونة الذي يبحث عن حارس بديل في ظل رغبة الهولندي ياسبر سيليسن في الرحيل هذا الصيف.

وبحسب القناة فبرشلونة اختار بوفون لخبرته، ولكونه سيأتي في صفقة انتقال حرة حيث لن يكلف الفريق أي مبالغ مالية.

لكن برشلونة ليس وحده المهتم باللاعب فهناك عدة فرق ترغب في ضمه ومن بينها فنربخشة التركي وجنوة الإيطالي وفرق في الدوري الألماني، كما رفض عروضا من الدوري الصيني الممتاز.

وكان بوفون قد رفض طلبًا من زميله السابق في منتخب إيطالي فرانسيسكو توتي الذي دعاه للعب في روما، لكنه فضل عدم إغضاب جماهير لاتسيو الجار والمنافس لذئاب روما.