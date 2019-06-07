أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. بنزيما يعلن ”عودة الذهب“ ومحمد صلاح بلباس البحر (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

مانشستر يونايتد يعلن عن ضم جيمس

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انتقال دانيال جيمس لاعب نادي سوانزي سيتي، ووضعت الصفحة اسم اللاعب وقالت إن هناك رتوشًا أخيرة للصفقة.

ريال مدريد يكشف قميصه الجديد

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد عن القميص الجديد للفريق الأول، ووضعت الصفحة مقطع فيديو للاعب إيسكو بالزي الجديد مكتوبًا أعلاه:“قميصنا الجديد 2019/20، والمجموعة الأولى من ريال مدريد“.

بنزيما.. عاد الذهب

نشر كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني مقطع فيديو له بقميص ناديه، وعلّق اللاعب عبر صفحته الشخصية على مقطع الفيديو بجملة ”عاد الذهب“.



محمد صلاح بملابس البحر

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول صورة له في البحر على صفحته الشخصية، أثناء قضائه إجازته في مصر، وقال جناح المنتخب المصري أعلى الصورة:“زي الإجازة“.

ميشيل فورم يوجه رسالة لمدربه

حرص ميشيل فورم حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي على توجيه الشكر لمدربه على جهوده معه حيث نشر صورًا له أثناء التدريبات مع مدربه عبر صفحته الشخصية، وقال أعلى الصور:“أنا فخور جدًا بأن أكون جزءًا من هذا النادي ورأيته ينمو.. وهناك الكثير في المستقبل، والسماء هي الحد الأقصى.. وشكر خاص لتوني جيمينيز، ومدرب الحارس يشكر على كل شيء، وكان من دواعي سروري الحقيقي للعمل معكم“.

كيفن ستروتمان الأولاد جاهزون

نشر الهولندي كيفن ستروتمان صورًا له أثناء تدريبات منتخب الطواحين، وكتب اللاعب أعلى الصورة:“دورة تدريبية جيدة اليوم الأولاد“، كإشارة إلى عودة المنتخب الهولندي لسابق عهده وقوته، وكان رفاق ستروتمان قد أطاحوا بالمنتخب الإنجليزي، أمس، من الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

مولر يدعم منتخب السيدات

حرص النجم الألماني الكبير توماس مولر على دعم منتخب بلاده للسيدات قبل انطلاق بطولة كأس العالم حيث كتب اللاعب على صفحته الشخصية“:أتمنى حظًا طيبًا لمنتخب ألمانيا للسيدات ونجاحًا في كأس العالم“.

جورجيو كيليني.. اختبار كبير

فيما نشر اللاعب الإيطالي جورجيو كيليني صورًا له برفقة مدربه في منتخب الأزوري، وقال كيليني عبر صفحته الشخصية:“غدًا سنحتاج إلى اختبار كبير.. تحيا إيطاليا، كدعم للمنتخب الأزوري قبل انطلاق تصفيات يورو أوروبا“.

الكاف: ”الرئيس أحمد حر“

علقت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الأحداث التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول التحقيق مع رئيس الكاف أحمد أحمد، حيث اكتفت الصفحة بكتابة كلمات مقتضبة، حيث قالت:“الرئيس أحمد أحمد حر“.



محمد هاني برفقة أبوتريكة

نشر محمد هاني لاعب النادي الأهلي صورة له مع محمد أبوتريكة نجم القلعة الحمراء السابق والتي جمعتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، واكتفى اللاعب بالتعليق على الصورة بكلمة: ”تريكة“، كإشارة إلى قوة العلاقة التي تجمعه بنجم المنتخب المصري السابق.

