بيب غوارديولا يرد بحسم على ارتباطه بتدريب يوفنتوس

ردَّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على ارتباطه بتدريب يوفنتوس الإيطالي، وخلافة ماسيمليانو آليغري.

وقال غوارديولا خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، وموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي:“إنجلترا هي أفضل مكان للتدريب، وأنا واحد من عائلة مانشستر سيتي“.

وأضاف غوارديولا:“هنا في إنجلترا يدعمونك دائمًا، عكس ما يحدث في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، خاصة إذا لم تفز بالألقاب، إنهم يرشدونك“.

وتولّى غوارديولا، البالغ من العمر 48 عامًا، تدريب مانشستر سيتي العام 2016، كما درّب بايرن ميونخ الألماني 3 مواسم، علمًا بأنه بدأ مسيرته الاحترافية عندما درّب برشلونة الإسباني 4 مواسم، بين 2008 و2012.

وأردف المدرب الإسباني:“يجب أن أقول إن هذا فريد من نوعه، وإذا ذهبت إلى إيطاليا فسيكون الأمر مشابهًا لإسبانيا، والمشجعون هنا في إنجلترا إنهم لا يصفّرون عليك إذا خسرت أو حدث خطأ ما، وأنا هنا أحظى بدعم الجميع، وأنا واحد من مانشستر سيتي“.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي خلال 3 مواسم، وهو أمر لم يحدث منذ عقد من الزمان في الدوري الإنجليزي، وحقق مانشستر سيتي 3 ألقاب تحت قيادة غوارديولا موسم 2018/2019، وهي الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكنه فشل حتى الآن بتحقيق إنجاز مهم مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث ودّع مرة من دور الـ16، ومرتين من ربع النهائي.

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي العام 2021.