روبرتو مانشيني يدعو لاعبي منتخب إيطاليا للتحلي بالشجاعة في تصفيات أمم أوروبا 2020

حثّ روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم لاعبيه على التحلي بالشجاعة قبل خوض مباراتين متتاليتين في تصفيات التأهل لبطولة أوروبا 2020 أمام اليونان ثم منتخب البوسنة.

وحققت إيطاليا العلامة الكاملة وانتصرت في أول مباراتين في التصفيات أمام فنلندا وليختنشتاين في مارس الماضي لتتصدر مجموعتها العاشرة برصيد 6 نقاط.

لكن ربما يواجه فريق المدرب مانشيني صعوبات أكبر حين يتوجه لملاقاة اليونان في أثينا، غدًا السبت، قبل أن يلعب مع البوسنة، الثلاثاء المقبل. ويضغط المنتخبان على إيطاليا في الصدارة، ولكل منهما 4 نقاط بعد مباراتين.

وقال مانشيني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:“يمكننا إظهار التطور المستمر وسنخوض المباراتين بهدف الفوز“.

وأضاف:“الحالة الذهنية للاعبين جيدة منذ اليوم الأول، ولهذا السبب لا نسعى إلى التعادل ولا نخشى الخسارة“.

وتابع ”إنه منتخب إيطاليا حتى لو كان خرج لتوه من فترة صعبة جدًا“.

وأردف مانشيني:“إنهما أصعب مباراتين، لكننا نريد المضي قُدمًا في طريقنا باللعب بشكل جيد وتحقيق الانتصار“.

وواصل:“غيرت اليونان طريقة اللعب خططيًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وغيّرت أمورًا عدة، واليونان تشبهنا تمامًا في هذه النقطة“.

ويقود مانشيني منتخب إيطاليا في أول حملة لها بالتصفيات منذ الإخفاق في التأهل لنسخة 2018 من كأس العالم في روسيا.

وخسرت إيطاليا، تحت قيادة المدرب السابق جيان بييرو فنتورا، 0/1 في مجموع المباراتين في مواجهة فاصلة أمام السويد لتفشل في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958.

ويرى مانشيني، الذي خلف فنتورا في مايو 2018، أن لاعبيه يمكنهم استرجاع ذكرى ذلك الإخفاق ليكون حافزًا لهم لضمان حجز مكان في نهائيات بطولة أوروبا 2020.

وقال مانشيني:“كان إخفاقًا لم يحدث منذ 60 عامًا“.

وواصل:“يجب أن نضمن عدم تكرار ذلك مجددًا، ويجب أن تظهر إيطاليا في بطولة أوروبا وكأس العالم، وسيكون هذا حافزًا إضافيًا لنا“.