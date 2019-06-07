تأهل منتخبا إيطاليا وأوكرانيا إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب، المقامة في بولندا، بعد فوز الأول 1/0 على كولومبيا، والثاني 4/2 على مالي، في ربع النهائي، الجمعة.

وتغلب منتخب أوكرانيا 1/0 على كولومبيا، سجله دانيلو سيكان في الدقيقة 11 من المباراة.

ويلتقي منتخب أوكرانيا في نصف النهائي مع منتخب إيطاليا، الذي تغلب 4/2 على مالي.

وسجل إبراهيما كوني لاعب مالي هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه في الدقيقة 12، في حين أضاف آندريا بينامونتي هدفين لإيطاليا في الدقيقتين 59 و83، بينما سجل دافيد فراتسي الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وسجل سيكو كواتا ومحمد كامارا هدفي مالي في الدقيقتين 38 و79.

وتقام مباراة إيطاليا وأوكرانيا في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي، غدًا السبت، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع الإكوادور، وكوريا الجنوبية مع السنغال في ربع النهائي.