عناوين الصحف الرياضية العالمية: كابوس نيمار.. الخطة ”ب“ في برشلونة.. صراع الأبطال السوبر (صور)

شكلت تطورات صفقة انتقال البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي لريال مدريد ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وإنجلترا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بصفقات برشلونة ونهائيات كأس العالم للسيدات وتصفيات أمم أوروبا 2020 ومشاكل نيمار وغيابه عن كوبا أمريكا.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ماركا بصفقة البلجيكي إيدين هازارد مهاجم تشيلسي والتي تشير كل التقارير لانتقاله لريال مدريد وكتبت : “ مرحبًا بك في نادي 100 “ في إشارة لثمنه الذي سيتجاوز 100 مليون يورو.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالنجم البرازيلي نيمار ومشاكله المتعددة وأهمها اتهامه بالاغتصاب وإصابته التي أبعدته عن كوبا أمريكا وكتبتا :“ كابوس نيمار ”.

كما تحدثت عن تأهل هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية وقمة نادل وفيدرير في رولان غاروس وبداية منتخب إسباني في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“ الخطة “ ب “ أمام منافس سهل ”.

آس

اهتمت الصحيفة بنصف نهائي رولان غاروس بين نادل وفيدرير وكتبت :“ صراع الأبطال السوبر“.

كما اهتمت بكأس العالم للسيدات ومشاركة منتخب إسبانيا وبداية منتخب إسبانيا الأول في تصفيات أمم أوروبا 2020.

سبورت

اهتمت سبورت ببحث برشلونة عن مهاجم وكتبت :“ الخطة “ ب“ هو التعاقد مع راشفورد ”.

كما اهتمت بكأس العالم للسيدات وبداية منتخب إسبانيا الأول في تصفيات أمم أوروبا 2020.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خسارة منتخب إنجلترا أمام هولندا 3-1 وخروجه من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ تقنية الفيديو وستونز يخرجان إنجلترا بالضربة القاضية ”.

كما تحدثت عن صفقة إيدن هازارد نحو ريال مدريد وكتبت :“ إيدين 130 مليون جنيه استرليني نحو ريال مدريد ”.

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة بهزيمة منتخب إنجلترا أمام هولندا 3-1 وخروجها من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وكتبت : “ إنجلترا تغرق مثل ستونز ”.

تيليغراف سبورت

بدورها ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إنجلترا أمام هولندا 3-1 وكتبت :“ مصيبة إنجلترا“.

كما تحدثت عن كأس العالم للسيدات الذي سيقام في فرنسا.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بكأس العالم للسيدات التي ستحتضنها فرنسا وخصصت ملفًا كاملًا حول المنافسة.

كما تحدثت عن مشاكل نيمار الأخيرة وإصابته التي أبعدته عن كوبا أمريكا.

واهتمت الصحيفة أيضا بنصف نهائي رولان غاروس بين نادل وفدرير.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بشراء الملياردير الأمريكي لفريق فيورنتينا وأجرت معه حوار حول الفريق.

كما تحدثت عن مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي وأكدت أن إنتر ميلان وضعه في سوق الإنتقالات.

الصحيفة تحدثت عن إصابة نيمار وعدم مشاركته في كوبا أمريكا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالتحول القادم في يوفنتوس من خلال مغادرة عدة لاعبين حيث اهتمت بمستقبل كل من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والفرنسي بليس ماتويدي والكولومبي خوان كودرادو والبرتغالي جواو كانسيلو.