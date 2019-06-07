تقرير: مدرب منتخب البرازيل يفضل هذا اللاعب على فينسيوس جونيور لتعويض نيمار

ذكرت صحيفة “ آس “ الإسبانية أن مدرب المنتخب البرازيلي تيتي لا يفضل دعوة نجم ريال مدريد الشاب فينسيوس جونيور لتعويض غياب النجم نيمار عن كوبا أمريكا بسبب الإصابة.

ورغم رغبة الجماهير والاتحاد البرازيلي لكرة القدم وشركة “ نايكي “ في أن يتواجد فينسيوس جونيور رفقة المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا؛ لكونه سيضخ دماء جديدة ودفعة معنوية مهمة للفريق، لكن المدرب تيتي يملك رأيًا آخر ولا يضعه بين المرشحين.

وأكدت الصحيفة أن ريناتو أوغوستو البالغ 31 سنة والذي يلعب في الدوري الصيني الممتاز هو البديل المفضل للمدرب البرازيلي.

وحسب الصحيفة فالنجم الشاب لريال مدريد لم يكن من بين المرشحين لدى الطاقم الفني، حيث كان اللاعبان لوكا مورا لاعب توتنهام وويليان لاعب تشيلسي هما المرشحان أيضا لتعويض نجم منتخب البرازيلي في كوبا أمريكا.

وأصيب نيمار في لقاء ودي أمام قطر في الكاحل، وأعلن رسميًا غيابه عن كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل بداية من 14 من الشهر الحالي.