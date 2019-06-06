تطورات الميركاتو الصيفي.. ريال مدريد ينتظر إريكسين.. وبرشلونة يحذر دي ليخت

تواصل الصحافة الأوروبية تغطية سوق الانتقالات الحالية، الميركاتو الصيفي، في ظل الصفقات التي ترغب الأندية الكبرى بحسمها قبل بداية الموسم الجديد، ويأتي على رأس قائمة تلك الأندية ريال مدريد الإسباني، الذي بدأ بالفعل ”الثورة المرتقبة“ في صفوفه، عقب موسم كارثي على جميع الأصعدة.

صفقة هازارد تنتظر الإعلان الرسمي

لا تزال جماهير نادي ريال مدريد تنتظر الإعلان الرسمي عن ضم البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد أن أشارت تقارير، اليوم الخميس، إلى أن البلوز والنادي الملكي توصلا إلى اتفاق نهائي حول الصفقة التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 146 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية إن هازارد، 28 عامًا، سيوقع لمدة 5 مواسم ومتوقع الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حدد سعر بيع نجم الوسط الدنماركي كريستيان إريكسين.

وكان إريكسين، قد اعترف للمرة الأولى، أنه يرغب في الرحيل عن توتنهام خلال الصيف الجاري، ولكنه لم يحدد الوجهة التي يريدها.

وأشارت ”تايمز“، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن إدارة توتنهام لن تبيع إريكسين بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب نادي ريال مدريد بضم إريكسين، الذي ينتهي عقده برفقة السبيرز في منتصف عام 2020، وبالتالي فإن إدارة توتنهام ستكون مجبرة على بيع اللاعب في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، حتى لا تفقده مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.

وتتشابه حالة إريكسين مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي، الذي ينتهي عقده منتصف العام المقبل، وأصبح على بعد خطوات قليلة من الرحيل إلى ريال مدريد.

وتشهد صفقة إريكسين في ريال مدريد حالة من الجدل بين مسؤولي النادي الملكي، حيث يرغب الفرنسي زين الدين زيدان بضم مواطنه بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حين يميل رئيس النادي فلورنتينو بيريز نحو إتمام التعاقد مع إريكسين، كونه الأقل سعرًا والأكثر التزامًا.

وساهم إريكسين بتأهل توتنهام إلى الدور النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن يخسر أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

برشلونة يحذر دي ليخت

لا يزال مصير ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي، غامضًا الموسم المقبل، وسط صراع شرس بين عمالقة أوروبا على ضم اللاعب في الموسم المقبل.

وأضفى رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، المزيد من الشكوك حول مصير دي ليخت، بعد تصريحات التي قال فيها إنه تحدث مع دي ليخت حول مستقبله، ولكنه لن يكشف وجهته المقبلة لأنه سر بينه وبين اللاعب.

وقالت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية إن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني وجهوا رسالة تحذير ساخرة إلى دي ليخت، في ظل الشائعات التي تتردد حول مستقبله.

وكان برشلونة الأقرب لحسم صفقة اللاعب الهولندي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، قبل أن تدخل أطراف أخرى على رأسها ليفربول، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، في سباق التعاقد مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن مسؤولًا كبيرًا في برشلونة بعث رسالة إلى دي ليخت، يحذّره فيها من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، بشكل خاص.

وقالت إن الرسالة كانت ساخرة إلى حدٍ كبيرٍ، حيث أكد المسؤول البارز في البلوغرانا أن انتقال دي ليخت إلى مانشستر يونايتد لا يختلف عن الاحتراف في الدوري الصيني، حيث سيكون هذا القرار من أجل الأموال فقط.

ولن يشارك مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، في الموسم المنقضي، وسيكتفي باللعب في الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

حارس جديد في ليفربول

دخل نادي ليفربول الإنجليزي، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في مفاوضات جادة لضم حارس كارديف سيتي، الفلبيني نيل إثيريدج.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن إدارة ليفربول ترغب بضم الحارس إثيريدج كي يكون الحارس الثاني في صفوف الريدز، بعد الرحيل المتوقع للألماني لوريس كاريوس، والفرنسي سيمون منيوليه.

ويلعب كاريوس معارضًا لنادي فناربخشة التركي منذ الموسم المنقضي، ويبحث منيوليه عن فرصة للعب أساسيًا، كونه الحارس الاحتياطي للبرازيلي أليسون بيكر، المتألق برفقة ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي الموسم الماضي، وقيادته للفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، والوصيف الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وحصل إثيريدج، البالغ من العمر 29 عامًا، على جائزة أفضل لاعب في كارديف سيتي للموسم المنقضي، الذي انتهى بهبوط الفريق الويلزي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، البريمييرشيب.

وينتهي عقد إثيريدج في منتصف عام 2021، علمًا بأن الحارس يحمل الجنسية البريطانية أيضًا.

ولن تكون مهمة ليفربول سهلة في ضم الحارس الفلبيني، حيث ينافسه نادي أستون فيلا، الصاعد حديثًا إلى البريمييرليغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن أستون فيلا عرض 8 ملايين جنيه إسترليني لضم إثيريدج مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن المفاوضات لم تنته، بعد دخول ليفربول سباق ضم الحارس.

وشارك إثيريدج هذا الموسم في 38 مباراة مع كارديف سيتي.

إنتر ميلان يرفض غاريث بيل

رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي الطلب الأول لمدربه الجديد أنطونيو كونتي، فيما يتعلق بالصفقات الجديدة في سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”ديفينسا سنترال“ الإسباني، إن إدارة إنتر ميلان رفضت التعاقد مع الويلزي الدولي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشارت، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن إنتر ميلان سارع لوضع النقاط على الحروف، وحسم موقف النادي من ضم بيل، وأكد مسؤولوه أن النادي لن يفاوض بيل.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النيراتزوري ترى أن تكلفة التعاقد مع بيل، 29 عامًا، ستكون مرتفعة للغاية، ولن يستطيع النادي الإيطالي تحملها في المرحلة الحالية.

ويطلب ريال مدريد 70 مليون يورو على الأقل لبيع بيل، كما أن اللاعب يرفض الرحيل عن ”سانتياغو برنابيو“ براتب أقل مما يحصل عليه، ويبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ووصلت العلاقة بين غاريث بيل والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إلى طريق مسدود، خاصة مع نهاية الموسم، بعد أن استبعد المدرب بيل من قائمة الفريق في مباراتين، وضمه إلى قائمة المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس، إلا أنه لم يمنحه فرصة وداع جماهير ”البرنابيو“.

وأبدى ناديا توتنهام هوتسبير، ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، اهتمامًا مبدئيًا بضم غاريث بيل في الموسم المقبل، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية إلى الآن.

مانشستر سيتي يحسم صفقة كانسيلو

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي أتم اتفاقه مع يوفنتوس لضم البرتغالي جواو كانسيلو في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته ”ميديا سيت“، فإن الصفقة تمت مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن إدارة مانشستر سيتي قررت ضم كانسيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس الإيطالي لخلق منافسة قوية مع كايل والكر لاعب السيتزين.

وأوضحت التقارير، أن كانسيلو سيحل محل البرازيلي دانيلو، حيث يقترب الأخير من الانتقال إلى إنتر ميلان، حيث يرغب في المشاركة بانتظام مع الفريق الأول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى يوفنتوس من فالنسيا الصيف الماضي في صفقة بقيمة 40 مليون يورو، بعد أن أمضى موسم 2017-18 على سبيل الإعارة في إنتر.